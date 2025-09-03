Christina Rosenvinge devuelve a Palencia a los años noventa con sus grandes éxitos El público respondió con una gran asistencia a la doble propuesta de canción de autor en la Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Palencia acogió este miércoles uno de los conciertos centrales de estas fiestas de San Antolín. Christina Rosenvinge, referente de la canción de autor en España, y la leonesa Nadia Álvarez, intérprete y guitarrista, compartieron escenario en una actuación que atrajo a un gran público.

La cita comenzó quince minutos antes de las nueve de la noche con la presencia de la intérprete Nadia Álvarez, quien abrió la actuación con un repertorio en el que combina sonoridades pop con matices folk y letras personales. Su propuesta ha convertido a la joven en una de las grandes voces emergentes de la escena independiente.

«Buenas noches, Palencia. Soy Nadia Álvarez y es una gran oportunidad estar hoy aquí y que me conozcáis. Quizá os esperabais en este escenario alguien a quien conocierais. A pesar de ello espero que os llevéis un bonito recuerdo», afirmaba dirigiéndose al público tras interpretar su primer tema.

Desde el comienzo del recital, el público quiso apoyar esta doble actuación llenando la plaza según fue avanzando la noche, contando con la mayor afluencia de público después de las nueve y media, cuando las terrazas y los bares concentraban una enorme asistencia aprovechando una agradable noche de verano.

Tras ella, Christina Rosenvinge. La conocida cantante llegó a Palencia avalada por una trayectoria que supera ya las tres décadas. Tras su paso por los grupos 'Alex y Christina' y 'Christina y Los Subterráneos', ha consolidado durante casi tres décadas una carrera en solitario que despegó en el año 1997 y con la que sigue recorriendo nuestro país.

Rosenvinge, referente de la canción de autor en España, desplegó un repertorio en el que se entremezclaban piezas de su último proyecto, 'Los versos sáficos', publicado en 2023, con clásicos de su trayectoria, siempre envueltos en ese tono poético y reflexivo que la caracteriza desde que saltara a la escena musical.

El público congregado dejó de manifiesto el interés de los palentinos por descubrir la propuesta de una artista joven como Nadia Álvarez y, al mismo tiempo, de reencontrarse con una figura consolidada como Christina Rosenvinge. Con estas actuaciones, la Plaza Mayor volvió a convertirse en uno de los escenarios centrales de las fiestas.