El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Christina Rosenvinge, en la Plaza Mayor. Marta Moras

Christina Rosenvinge devuelve a Palencia a los años noventa con sus grandes éxitos

El público respondió con una gran asistencia a la doble propuesta de canción de autor en la Plaza Mayor

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:07

La Plaza Mayor de Palencia acogió este miércoles uno de los conciertos centrales de estas fiestas de San Antolín. Christina Rosenvinge, referente de la canción de autor en España, y la leonesa Nadia Álvarez, intérprete y guitarrista, compartieron escenario en una actuación que atrajo a un gran público.

La cita comenzó quince minutos antes de las nueve de la noche con la presencia de la intérprete Nadia Álvarez, quien abrió la actuación con un repertorio en el que combina sonoridades pop con matices folk y letras personales. Su propuesta ha convertido a la joven en una de las grandes voces emergentes de la escena independiente.

«Buenas noches, Palencia. Soy Nadia Álvarez y es una gran oportunidad estar hoy aquí y que me conozcáis. Quizá os esperabais en este escenario alguien a quien conocierais. A pesar de ello espero que os llevéis un bonito recuerdo», afirmaba dirigiéndose al público tras interpretar su primer tema.

Desde el comienzo del recital, el público quiso apoyar esta doble actuación llenando la plaza según fue avanzando la noche, contando con la mayor afluencia de público después de las nueve y media, cuando las terrazas y los bares concentraban una enorme asistencia aprovechando una agradable noche de verano.

Tras ella, Christina Rosenvinge. La conocida cantante llegó a Palencia avalada por una trayectoria que supera ya las tres décadas. Tras su paso por los grupos 'Alex y Christina' y 'Christina y Los Subterráneos', ha consolidado durante casi tres décadas una carrera en solitario que despegó en el año 1997 y con la que sigue recorriendo nuestro país.

Rosenvinge, referente de la canción de autor en España, desplegó un repertorio en el que se entremezclaban piezas de su último proyecto, 'Los versos sáficos', publicado en 2023, con clásicos de su trayectoria, siempre envueltos en ese tono poético y reflexivo que la caracteriza desde que saltara a la escena musical.

El público congregado dejó de manifiesto el interés de los palentinos por descubrir la propuesta de una artista joven como Nadia Álvarez y, al mismo tiempo, de reencontrarse con una figura consolidada como Christina Rosenvinge. Con estas actuaciones, la Plaza Mayor volvió a convertirse en uno de los escenarios centrales de las fiestas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nueve toneladas de hormigón entre bolas, piedras y un sarcófago para jugar ante un colegio de Parquesol
  2. 2

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  3. 3 Los 9 helicópteros de vigilancia de DGT, en tierra desde el 1 de septiembre tras finalizar el contrato de mantenimiento
  4. 4 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  5. 5 Irrumpen en una vivienda de Valladolid y amenazan con un arma blanca a los moradores
  6. 6

    Al menos 15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa
  7. 7

    Cuatro entornos escolares mejoran su seguridad a tiempo para la vuelta al cole
  8. 8

    Crece la circulación de covid durante el mes vacacional de agosto
  9. 9

    El Ayuntamiento reconoce un déficit de un centenar de operarios en el Servicio de Limpieza
  10. 10 ¿A qué hora se podrá ver este domingo en Valladolid el eclipse total lunar?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Christina Rosenvinge devuelve a Palencia a los años noventa con sus grandes éxitos

Christina Rosenvinge devuelve a Palencia a los años noventa con sus grandes éxitos