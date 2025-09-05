Barrence Whitfield inaugura el esperado ciclo de Palencia en Negro Este viernes, también a las 22:15 horas y en la plaza de la Inmaculada, es el turno del trío gaditano La Perra Blanco

Se convirtió en un viaje sonoro al rhythm and blues más primigenio. Y el fue el pistoletazo de salida de la undécima edición de Palencia en Negro. La plaza de la Inmaculada acogió este jueves la música en directo de Barrence Whitfield, que llegó acompañado de la banda londinense MFC Chicken. Esta fusión ofreció un concierto explosivo y repasó los orígenes del cantante junto a The Savages.

La plaza de la Inmaculada vuelve a ser un año más, y ya van once, el epicentro de la música más vibrante de las Fiestas de San Antolín. Tres conciertos, del jueves al sábado, en un ciclo consolidado como una de las citas musicales más esperadas en la programación festiva. Organizado por La Mano Negra Producciones y el Ayuntamiento, el evento reune a formaciones internacionales y nacionales, que ponen sobre el escenario ritmos de rock'n'roll, frat rock, blues, soul y rockabilly.

Este viernes, a partir de las 22:15 horas, es el turno de La Perra Blanco, un trío gaditano liderado por Alba Blanco, que ha devuelto la frescura al rockabilly español. Con tres discos a sus espaldas y una trayectoria en constante ascenso, la banda se ha ganado un hueco en el circuito internacional gracias a su capacidad para atraer tanto a nostálgicos de los años cincuenta como a nuevas generaciones.

El broche final a este ciclo único lo pondrá el sábado, a la misma hora y en la misma plaza, The Cinelli Brothers, formación británica que ha sabido reinterpretar el blues eléctrico de Chicago y Texas con un estilo propio que bebe de sellos legendarios como Chess, Stax o Motown. Sus trabajos discográficos, aplaudidos por la crítica especializada, muestran la solidez de una banda que se ha convertido en referente del nuevo blues europeo.