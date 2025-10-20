El fallecido en Rioseco, palentino y socio de una empresa de 'snacks' saludables

«Es una pena, tenía mucha ilusión con la casa que se estaba construyendo en un terreno familiar en el pueblo», ha señalado este lunes ... el alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón, refiriéndose a Luis Ángel Gómez Herrezuelo, el hombre de 47 años y vecino de Palencia cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado en la mañana de este lunes en las inmediaciones del Canal de Castilla, después de que el domingo por la noche se denunciara su desaparición al no tener noticias suyas desde el sábado, tras acudir a una boda en Medina de Rioseco.

El regidor de Paredes de Nava ha confirmado que el fallecido tenía fuertes vínculos con el municipio terracampino al descender su madre de la localidad y que su padre, Luis Ángel Gómez Malanda, fue alcalde de Perales entre los años 1979 y 1987. «Sus padres tienen una casa en Paredes de Nava y pasan aquí el verano, él vivía en Palencia pero venía bastante al pueblo», ha agregado Luis Calderón, que insiste en que la víctima, que se había diseñado un proyecto «a su gusto» para la vivienda, tenía mucha ilusión después de haber conseguido todos los permisos para la edificación y estar ya en construcción. «Era una persona muy emprendedora y dinámica», comenta el alcalde de Paredes de Nava sobre Luis Ángel Gómez Herrezuelo, socio de Paleobull, empresa de Palencia con origen a finales de 2016 que ofrece una alternativa de 'snacks' saludables frente a los productos altamente procesados que inundan los lineales de tiendas y supermercados.

La noticia del hallazgo de su cadáver ha corrido como la pólvora este lunes en Paredes de Nava, donde los vecinos destacaban el vehículo con el que se veía a Luis Ángel Gómez Herrezuelo en la localidad, un SUV de Maserati de color azul que llamaba poderosamente la atención. Personas cercanas a la víctima no dan crédito a lo sucedido insistiendo en el carácter responsable, vital y alegre de Luis Ángel, y apuntan como única hipótesis del fallecimiento a un accidente cuando regresaba al hotel tras la fiesta.