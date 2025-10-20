El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La Guardia Civil, tras el hallazgo del cadáver, en el Canal en Rioseco. Carlos Espeso

El fallecido en Rioseco, palentino y socio de una empresa de 'snacks' saludables

El alcalde de Paredes de Nava destaca que Luis Ángel Gómez Herrezuelo, fallecido en Rioseco tras una boda, «tenía mucha ilusión con la casa que se estaba construyendo en un terreno familiar en el pueblo»

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:29

Comenta

«Es una pena, tenía mucha ilusión con la casa que se estaba construyendo en un terreno familiar en el pueblo», ha señalado este lunes ... el alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón, refiriéndose a Luis Ángel Gómez Herrezuelo, el hombre de 47 años y vecino de Palencia cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado en la mañana de este lunes en las inmediaciones del Canal de Castilla, después de que el domingo por la noche se denunciara su desaparición al no tener noticias suyas desde el sábado, tras acudir a una boda en Medina de Rioseco.

