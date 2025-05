La espera del antiguo refugio del Golobar

Esther Bengoechea Martes, 27 de mayo 2025, 08:10 Comenta Compartir

El plan de sostenibilidad financiado con fondos Next Generation que centra sus actuaciones en la Montaña Palentina no contempla ninguna intervención sobre el antiguo refugio ... del Golobar en Brañosera. Esta edificación, resultado de un proyecto presentado en 1977 que no llegó a su completa realización, se encuentra actualmente en estado de abandono y en situación de acceso descontrolado.

Este refugio fue cedido por la Diputación de Palencia al Ayuntamiento de Brañosera sin que se haya recuperado, y ahora se trabaja para recuperar la titularidad de este edificio, ubicado en la ladera del paraje, donde la institución provincial planea una nueva instalación turística. Noticia relacionada El 99% de los 4,3 millones de euros para actuaciones en la Montaña Palentina ya está invertido El plan de sostenibilidad no contempla actuaciones sobre el Golobar, pero sí que se ha solicitado otra subvención europea para tratar de reformarlo y ponerlo en funcionamiento. La Diputación de Palencia se encuentra ejecutando otros dos planes de sostenibilidad turística, además del de la Montaña Palentina, como son el del Camino de Santiago, Cerrato Palentino y un tercero a través del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, que suman otros 6 millones de euros en inversiones.

