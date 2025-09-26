«Nuestro espectáculo tiene un punto incómodo y mucha poesía, es raro, crudo, no complaciente»

Las hermanas Ariadna y Clara Peya fundaron hace catorce años Les Impuxibles, la compañía catalana que este viernes (20:30 horas) aterriza en el Teatro ... Principal de Palencia con 'Caramel', un espectáculo de música, danza y teatro que echó a andar en noviembre del año pasado y que ese día se representará, por primera vez, en Castilla y León. La coreógrafa y directora escénica Ariadna Peya (Palafrugell, El Bajo Ampurdán, 1984), formada en danza, y su hermana, pianista y compositora, han participado conjuntamente en la creación y dirección de este montaje, cuya coreografía firma la primera al compás de los textos del dramaturgo Pablo Messiez.

–'Caramel' aborda las consecuencias del consumo y abuso de las drogas…

–No sólo aborda las consecuencias, sino que es una reflexión en torno al consumo de sustancias y a su compulsión.

–¿Es una reflexión moralizante?

–No, para nada. Justamente, la bondad del montaje es no tener una mirada moralizante o culpabilizadora sobre las personas que consumen, sino, más bien, de comprensión y entender que la respuesta a este tema está en la sociedad y en la herida que provoca, no tanto responsabilizar exclusivamente a los consumidores.

–No estigmatiza, entonces, las adicciones…

–Intenta no estigmatizar. La compulsión forma parte de nuestra sociedad, ya sea consumir sustancias, mirar constantemente el móvil, ansiar más dinero o poder… La obra habla del vacío que nos conduce a realizar este tipo de cosas. Cuando hablamos de las sustancias, hay muchos medicamentos que las personas toman a diario, convirtiéndose en adictos, y eso es algo que parece estar bien visto socialmente. Obviamente, el consumo desmesurado de sustancias provoca peligros, consecuencias graves, daños colaterales… La problemática no reside en el consumo moderado, sino en el abuso o la dependencia.

–Este montaje se estrenó en noviembre de 2024. ¿Cómo está acogiendo la representación el público?

–La hemos presentado en Barcelona y las entradas se han agotado durante todos los días de la temporada. Este espectáculo tiene un punto incómodo, raro, mucha poesía al utilizar diversos lenguajes (música, danza, texto), todo está narrado desde un lugar muy simbólico. Es un espectáculo que, por su temática y forma de narrarlo, es, también, un poco crudo, no es complaciente.

–Su compañía suele tratar temas espinosos: la salud mental, el abuso sexual, la transexualidad o, en este caso, el consumo de sustancias.

–Nos gusta poner sobre la mesa temas que nos muevan, que nos toquen muy de cerca o que nos conmuevan. Y con el tema de las sustancias hay muchas maneras de vivir esa experiencia, por lo que la diversidad de puntos de vista es amplísima.

–Siete intérpretes salen a escena en este espectáculo con el que Palencia acoge el estreno en Castilla y León, dentro del 46 festival de teatro de la ciudad.

–Después de haber representado este montaje en Barcelona y Donostia, vamos a Castilla y León por primera vez y recalaremos, en principio, en Palencia. Nos hace mucha ilusión presentarlo en Palencia, ciudad que, además, no conozco personalmente. Me parece una pasada que el festival de teatro de Palencia cumpla cuarenta y seis años.

–¿Qué lenguaje caracteriza las creaciones de Les Impuxibles?

–Nosotras trabajamos la hibridación y hacía ahí camina nuestra búsqueda escénica. Tratamos de que en nuestras puestas en escena dialoguen distintos lenguajes entre sí para desarrollar la historia. Investigamos un lenguaje y una expresión propias que nacen del compromiso con el tema, con la forma narrativa, con la calidad. Evidentemente, hay contemporaneidad, pero también procuramos que nuestras propuestas lleguen con facilidad al público en general. No utilizamos un lenguaje súper performático; queremos llegar a todo el mundo.

–Nueve montajes engrosan el catálogo escénico de su compañía, pero también producen proyectos audiovisuales.

–Así es. Mi hermana tiene su propio proyecto musical y suele hacer videoclips y a mí también me gusta trabajar el audiovisual desde el cuerpo. Es otra mirada a lo que quieres contar, aunque, sobre todo, trabajamos en escena. Además de mi hermana y yo, también hay una tercera pata en la compañía, que es Mireia Gracia, la productora y jefa de distribución y logística.