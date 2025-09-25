«La ficción es mi casa, independientemente del medio en el que trabaje»

Entre las nuevas dramaturgias que vertebran el 46 Festival de Teatro Ciudad de Palencia figura 'Las pequeñas mudanzas', una obra escrita y dirigida por Vanessa ... Espín (Madrid, 1973) que se estrenó en Madrid en el mes de marzo. Esta licenciada en dirección de escena en la especialidad de dramaturgia por la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático) desplegará esta función el jueves, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal. Además de dedicarse a la dramaturgia y a la dirección escénica, Espín también trabaja como actriz en teatro, cine y televisión, imparte clases de interpretación y, en estos momentos, está inmersa en un curso de guion.

–¿Lo que cuenta en 'Las pequeñas mudanzas' se basa en su propia historia real?

–Esta historia mezcla ficción con un poquito de realidad, pero no es mi historia real. Aunque creo que todos los escritores metemos en nuestros textos pinceladas personales porque uno escribe de lo que sabe, de lo que ha vivido y de lo que ha visto vivir.

–¿Qué aspectos existenciales insufla a este texto?

–Esta obra tiene que ver con los duelos, sobre todo amorosos, y cómo esos duelos nos embarcan en el viaje de la persona en que nos convertiremos y en el que uno revisa todas sus vivencias para poder renacer. En un duelo amoroso uno se cuestiona todo aquello que tiene pendiente: los vínculos familiares, los propósitos y deseos, los miedos, las esperanzas. La obra cuenta, en tono de comedia, la transformación de Valeria y de cómo reacciona ante una ruptura amorosa, que a ella le parece una tragedia, pero, vista desde fuera, se convierte en una gran comedia. Afortunadamente, el fin de ese viaje siempre es esperanzador.

–Esta función se desentrañará este jueves en el Teatro Principal de la capital palentina.

–Tengo mucha ilusión y muchas ganas de que se represente en Palencia porque nunca hasta ahora había trabajado allí. Y allí estaré el día de su representación porque creo que se ha programado un encuentro con el público después de la función, que es lo que más me gusta de todo: poder escuchar las opiniones de los espectadores sobre la obra.

–A lo largo de la gira, ¿qué sensaciones les han transmitido los espectadores en esos encuentros?

–En la obra se habla de Valeria, de su madre y de su abuela, es como un viaje transversal por las mujeres de su familia y en ella también se produce un diálogo con Tirso de Molina, un gran defensor del universo femenino en todas sus vertientes. Y, entre nosotros, tanto en hombres como en mujeres, siempre hay un sentir general por las mujeres que han formado parte de nuestras vidas. Y, sobre ese tema, hablan mucho tanto el público femenino como el masculino, porque, quizás, el texto interpela a estos últimos. Los espectadores se ríen mucho y se emocionan, al mismo tiempo. Esta comedia tiene emoción y belleza, según me han comentado, y me gusta escuchar eso porque las grandes comedias se construyen en base a esas dos características.

–Esta pieza se enmarca en el 46 Festival de Teatro 'Ciudad de Palencia', que en esta edición está dedicada a las nuevas dramaturgias. ¿Qué resaltaría de las suyas?

–Yo tengo escritas cinco dramaturgias y creo que son una mirada contemporánea a la condición humana y a problemas que arrastramos de otras épocas y que hemos heredado en el presente y, también, son una mirada comprometida a lo que pasa en mi ciudad y a lo que le pasa a la gente. Me cuesta mucho definirme como dramaturga porque todavía me queda mucho recorrido.

–¿Hacia qué camino está dirigiendo su rumbo teatral?

–Seguir hablando de las cosas que me preocupan, que me dan miedo, que me asustan, que me interesan. Me gustaría poder seguir contando historias.

–Además de haberse formado en dirigir y escribir teatro, también estudió interpretación, una faceta que ha destapado no sólo sobre las tablas, sino en cine y televisión. ¿El teatro es su casa y en el medio audiovisual está de alquiler?

–No. La ficción es mi casa, independientemente del medio en el que trabaje.

–Y, encima, imparte clases de interpretación… ¿Cómo se siente en la docencia?

–Estoy encantada, me gusta muchísimo, es un mundo que me apasiona. Tengo mucha esperanza en la docencia; me encanta tratar con la gente joven y escucharla porque aprendo muchísimo de mi alumnado. Me dedico a la docencia desde que estudiaba interpretación, que fue cuando comencé a dar clases a niños y niñas.

–¿Qué tramas está cosiendo ahora?

–En estos momentos, estoy estudiando guion, que es algo que me apetece mucho, y, también, estoy reescribiendo una obra que quiero montar, pero, de momento, no tengo una historia nueva para contar.

–Como actriz, ¿tiene a la vista algún estreno o su participación en algún proyecto?

–No. Ahora mismo, estoy metida, como ya te he dicho, en mis estudios para profundizar en la escritura de guiones y en reescribir esa obra pendiente. En todo lo que estoy metida tiene que ver con contar historias; es como ir amplificando ventanas. Soy muy curiosa y me gusta seguir aprendiendo.