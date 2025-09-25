El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vanessa Espín. Sergio Parra
Vanessa Espín | Dramaturga y directora

«La ficción es mi casa, independientemente del medio en el que trabaje»

Entre las nuevas dramaturgias que vertebran el 46 Festival de Teatro Ciudad de Palencia, llega este jueves 'Las pequeñas mudanzas'

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 06:49

Entre las nuevas dramaturgias que vertebran el 46 Festival de Teatro Ciudad de Palencia figura 'Las pequeñas mudanzas', una obra escrita y dirigida por Vanessa ... Espín (Madrid, 1973) que se estrenó en Madrid en el mes de marzo. Esta licenciada en dirección de escena en la especialidad de dramaturgia por la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático) desplegará esta función el jueves, a las 20:30 horas, en el Teatro Principal. Además de dedicarse a la dramaturgia y a la dirección escénica, Espín también trabaja como actriz en teatro, cine y televisión, imparte clases de interpretación y, en estos momentos, está inmersa en un curso de guion.

