'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?' es el título de la obra que el Teatro Principal acogerá el sábado 20, ... a las ocho y media de la tarde, como tercera cita del 46 Festival de Teatro 'Ciudad de Palencia' y estreno en Castilla y León. Un relato que ha sido escrito, dirigido e interpretado por Mireia Gabilondo (Vergara, 1964), quien estará arropada sobre las tablas por la actriz Aitziber Garmendia y el actor Telmo Irueta. Gabilondo, con 40 años de carrera, es una de las figuras más representativas de las artes escénicas del País Vasco y forma parte de la compañía Tanttaka Teatroa, que ha recibido premios de renombre y distintas nominaciones en numerosas convocatorias y que produce este montaje junto al Centro Nacional Dramático.

–Actriz, directora, guionista y productora. ¿Qué le queda por hacer en las artes escénicas?

–Yo creo que siempre queda algo por hacer. Siempre hay que tener ganas de seguir haciendo cosas.

–Tras cuarenta años de dilatada carrera, supongo que se considerará una mujer de teatro.

–Supongo que lo seré porque es lo que hago, aunque también he trabajado en televisión y cine. Empecé en el teatro con veinte años y lo que más a gusto hago, y lo sigo haciendo, es, sobre todo, teatro. Sí, soy una mujer de teatro, bien dicho.

–Y, para usted, ¿qué es el teatro?

–El teatro me ha dado una manera de vivir, ganas de vivir y sentido a mi vida. No imagino mi vida sin haberme dedicado al teatro y sin tener una compañía, que es lo que me ha marcado, porque también me ha invitado a tener las ganas y saber lo que quiero hacer, a pensar en el siguiente espectáculo, a atreverme a escribir y a dirigir… Eso me ha hecho ser quien soy; mi vida gira alrededor de mi oficio.

«Disfruto en la dirección escénica porque eres la madre de lo que se está creando»

–Está muy apegada a su tierra personal y profesionalmente…

–Nuestra compañía, que está en San Sebastián, lleva cuarenta y tres años en activo trabajando en Euskadi y, también, en el resto del Estado, aunque tengo que decir que antes se giraba mucho más que ahora. Trabajamos en euskera y castellano y es un gusto acercarnos a sitios que están alejados de nuestro epicentro. A lo largo de nuestra trayectoria hemos conseguido cuatro o cinco premios Max y hemos sido nominados muchas veces con distintos espectáculos.

–¿Qué supone recibir premios o nominaciones para una compañía como la suya?

–Recibir premios siempre hace ilusión y, también, cuando eres nominada porque eso te anima a seguir trabajando y a superarte y consigue emocionarte. Los premios siempre vienen bien para el ego personal, para adquirir mayor confianza y para la reputación de la compañía. Independientemente de los premios, ya nos sentimos contentos con que la función guste al público y que funcione.

–¿Dónde se siente más cómoda: en la interpretación o en la dirección?

–Son cosas diferentes. El disfrute de estar actuando sobre el escenario es genial y te obliga a reinventarte cada día. Pero, también, disfruto mucho dirigiendo el espectáculo porque eres la madre de todo lo que se está creando. Las dos facetas son maravillosas.

–Es apasionada con su trabajo, pero ¿qué odia de él?

–Que la compañía siempre esté en la cuerda floja y tener que encargarte de que los números cuadren, de pagar nóminas todos los meses… Es el peso de tener una compañía, es un dicotomía donde se sufre y se disfruta al máximo.

–¿Por qué ha elegido un nombre tan largo para su última producción?

–Cuando lo estaba escribiendo, puse un título largo un poco de coña porque últimamente se presentan obras con nombres largos. Y lo gracioso fue que el título cogió su sitio y decidió quedarse a sabiendas de que es un título imposible. Cuando la gente me preguntaba cómo se titulaba mi nueva obra, yo les respondía 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?' y me contestaban que «sí», sin darse cuenta de que era el título de la obra, y me hacía tanta gracia que aposté por él.

–Las flores de plástico no huelen, pero ¿qué olor desprende el montaje que escenificará el sábado en Palencia?

–Estuvimos a mediados de enero de este año en la Sala de la Princesa del Centro Nacional Dramático de Madrid, donde actuamos durante un mes y medio, y allí ya contrastas con el público, creas los personajes y haces que la función crezca. Y, desde ahí, iniciamos la gira por Euskadi y el resto del Estado y, afortunadamente, estamos recibiendo comentarios muy buenos por parte del público. Es una función que está a caballo entre la comedia y la tragedia, tiene personajes muy atractivos, trama, enredo, mentiras… Creo que tiene un poco de sorpresa para el público y espero que así la reciba el público de Palencia.

–Los montajes de su compañía se han representado en el Teatro Principal de Palencia con bastante regularidad.

–Sí, sí, es una plaza donde hemos ido casi siempre con muchos de nuestros espectáculos y siempre volvemos muy contentos. Yo hace mucho tiempo que no voy a Palencia porque, aunque he dirigido muchos espectáculos de la compañía, si no voy como actriz, no acostumbro a ir de gira.