Mireia Gabilondo. El Norte

Mireia Gabilondo | Actriz y directora

«El teatro me ha dado una manera de vivir, ganas de vivir y sentido a mi vida»

La intérprete vasca regresa este sábado a las tablas del Principal con una producción que entremezcla la comedia de enredo y la tragedia

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:52

'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?' es el título de la obra que el Teatro Principal acogerá el sábado 20, ... a las ocho y media de la tarde, como tercera cita del 46 Festival de Teatro 'Ciudad de Palencia' y estreno en Castilla y León. Un relato que ha sido escrito, dirigido e interpretado por Mireia Gabilondo (Vergara, 1964), quien estará arropada sobre las tablas por la actriz Aitziber Garmendia y el actor Telmo Irueta. Gabilondo, con 40 años de carrera, es una de las figuras más representativas de las artes escénicas del País Vasco y forma parte de la compañía Tanttaka Teatroa, que ha recibido premios de renombre y distintas nominaciones en numerosas convocatorias y que produce este montaje junto al Centro Nacional Dramático.

