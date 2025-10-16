El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El pintor Santiago Lorenzo conversa con el presidente de los cofrades, Ricardo Fernández, ante el cuadro anunciador de la Semana Santa. Lucía Burón Cabrero.
Palencia

Esencia interior para anunciar la Semana Santa

El pintor Santiago Lorenzo refleja la introspección y el recogimiento de los cofrades en el cuadro que anunciará la Pasión palentina

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:51

Comenta

De nuevo, una pintura y de nuevo, una obra realizada por uno de los artistas que conforman el colectivo Thieldón. La Hermandad de Cofradías ha ... renovado recientemente su compromiso de colaboración con esta asociación cultural palentina, con lo que el próximo año, la Semana Santa volverá a contar con un cartel anunciador de alto contenido artístico, un cuadro creado expresamente para ese momento, una pintura que engrosará la pinacoteca que atesoran las cofradías de la capital desde el año 2015, cuando se tomó la decisión de que fueran los artistas locales los que con su visión personal anunciarán las celebraciones de la Pasión.

