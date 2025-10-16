Esencia interior para anunciar la Semana Santa

De nuevo, una pintura y de nuevo, una obra realizada por uno de los artistas que conforman el colectivo Thieldón. La Hermandad de Cofradías ha ... renovado recientemente su compromiso de colaboración con esta asociación cultural palentina, con lo que el próximo año, la Semana Santa volverá a contar con un cartel anunciador de alto contenido artístico, un cuadro creado expresamente para ese momento, una pintura que engrosará la pinacoteca que atesoran las cofradías de la capital desde el año 2015, cuando se tomó la decisión de que fueran los artistas locales los que con su visión personal anunciarán las celebraciones de la Pasión.

En esta ocasión, el compromiso ha recaído en Santiago Lorenzo, que ha querido reflejar en su obra 'Introspección', la dualidad que se vive en toda procesión, entre el recogimiento interior del cofrade y el mundo terrenal y cotidiano de quienes contemplan esos desfiles penitenciales.

«Es una obra fantástica, como todas las que nos vienen presentando. Y este año, para mí, refleja la austeridad de la Semana Santa de Palencia, ese juego que el pintor hace con la oscuridad, con la luz, refleja precisamente este sentimiento palentino de austeridad, de respeto de las imágenes que tenemos. El farol que alumbra por una parte el interior de la procesión, que es donde va la imagen realmente y a la izquierda el público, que es el que está expectante viendo esta procesión», describía durante la presentación del cuadro el presidente de la Hermandad de Cofradías, Ricardo Fernández.

Mientras, el propio autor coincidía en reseñar esa dualidad que puede encontrarse en todos los actos de la Semana Santa. «En el cuadro, yo quería hablar de esa sensación interior de recogimiento, pero al mismo tiempo fuera hay gente, hay luces de los escaparates que cuando apagas la luz es lo único que se ve y es lo que quería captar y contar esa historia», explicaba Santiago Lorenzo, quien incidía en que en todas sus obras intenta siempre recoger los sentimientos que le produce una acontecimiento concreto. «Cuando pinto siempre empiezo parto de una historia y en este caso la historia surge una noche viendo la procesión del Silencio. Con ese silencio que sobrecoge, que se van apagando las luces de la calle. Es un momento como muy especial. Entonces, yo viendo ahí a los cofrades encontré una historia que es la que he querido contar, la historia del cofrade que sale precisamente en esa procesión. Por eso, me interesaba mucho intentar mostrar esa sensación que yo imagino que tiene que tener un cofrade esa noche, en la que a la vez, está dentro de sí mismo, pero rodeado de gente», manifestó el pintor.

El cuadro muestra la imagen de un cofrade que porta un farol, enmarcado a su izquierda por un tapiz de tonos interiores, con rostros desdibujados, mientras que a la derecha se evidencia la calle, la luz y las caras del público ofrecen ya rasgos reconocibles, evidenciando con esta composición esa dualidad innata de la Semana Santa.

La Hermandad de Cofradías ha presentado un año más el cuadro que anunciará la Pasión palentina con un acto institucional organizado en la sede del Casino, en la que se dieron cita numerosos cofrades de las nueve hermandades palentinas, así como representantes de las diferentes administraciones públicas.

Con esta nueva pieza, las cofradías palentinas cuentan con una colección de doce cuadros específicamente dedicados a la Semana Santa de Palencia, elaborados por artistas locales, que ceden estas obras de forma gratuita para engrosar el patrimonio de la entidad que agrupa a todas las hermandades penitenciales de la ciudad.