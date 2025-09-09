Enfermería, una vuelta a las aulas a lo grande con modernas instalaciones

Uno de los grandes estrenos de este curso en Palencia es la puesta en marcha de la nueva Escuela de Enfermería, que arrancó este lunes ... su actividad en las nuevas instalaciones. José Antonio Iglesias, director del centro, mostró su satisfacción por esta nueva etapa. «Este inicio académico cuenta fundamentalmente con la novedad de este entorno al que nos estamos adaptando muy bien».

Iglesias insistió en lo que supone para docentes y alumnos. «Estamos muy contentos de poder disfrutar de estas espectaculares instalaciones, los estudiantes y los profesores lo van a agradecer mucho», añadió en la primera jornada en el nuevo centro, un estreno total para los alumnos de primer curso y una renovada incorporación para los estudiantes que en los dos últimos años, durante las obras, han recibido las clases en el edificio de la UNED de la calle La Puebla.

La reforma integral de la Escuela Universitaria de Enfermería de Palencia, que ha supuesto una inversión de 7,88 millones de euros cofinanciados por la Unión Europea, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia, abre una nueva etapa para este centro, con vistas a su inminente integración en la Universidad de Valladolid como facultad y su proyección como polo de atracción universitaria e investigadora.

El nuevo complejo universitario Dacio Crespo también acogerá la sede de la UNED.