Varios alumnos, a la puerta del nuevo complejo universitario abierto en San Telmo. Manuel Brágimo
Palencia

Enfermería, una vuelta a las aulas a lo grande con modernas instalaciones

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:15

Uno de los grandes estrenos de este curso en Palencia es la puesta en marcha de la nueva Escuela de Enfermería, que arrancó este lunes ... su actividad en las nuevas instalaciones. José Antonio Iglesias, director del centro, mostró su satisfacción por esta nueva etapa. «Este inicio académico cuenta fundamentalmente con la novedad de este entorno al que nos estamos adaptando muy bien».

