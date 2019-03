«Las encuestas nunca son favorables a Podemos, pero siempre les damos la vuelta» Francisco Salcedo. / Antonio Quintero El candidato morado a la Alcaldía de Palencia, Francisco Salcedo, confía en lograr suficiente representación para convertirse en llave de gobierno en el Ayuntamiento JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Domingo, 31 marzo 2019, 18:56

Secretario general de Podemos en Palencia, Francisco Salcedo será también el candidato de la formación morada a la Alcaldía de Palencia, al haberse impuesto en las primarias y no haber sido posible un acuerdo con Ganemos para concurrir en confluencia.

–Es la primera vez que Podemos se presenta a las elecciones en Palencia, ¿con qué perspectivas afronta este reto?

–Bueno, nuestro objetivo es llegar al Ayuntamiento. Sabemos que es muy difícil llegar a la Alcaldía, somos conscientes de ello y no nos vamos a hacer trampas al solitario, pero sí entendemos que podemos ser llave de Gobierno.

–Hace cuatro años, en un momento dulce para Podemos, al no presentarse, sus votos se dirigieron a Ganemos que logró cuatro concejales. En esta ocasión, se presentan por separado, ¿cree que se repartirá el voto entre ambas fuerzas?

–Desde luego no se puede saber cuáles van a ser los números exactos. Si lo supiera, me dedicaría a jugar a La Primitiva. Pero sí que es verdad que mucha gente votó a Ganemos pensando que Podemos estaba dentro de esa herramienta electoral. Ahora, esa confusión no la van a tener.

–Claro, van a ver las papeletas de Podemos...

–Por supuesto, la gente que quiera votar a Podemos va a tener la oportunidad de votar a Podemos. ¿El número? No lo sé, no sé si será mitad y mitad, tres para nosotros y uno para ellos, o al revés, o quizá sean otros resultados. Nosotros salimos para intentar sacar lo más posible y esta vez todo el que quiera votar a Podemos va a poder hacerlo. Somos un partido que tiene una buena representación autonómica y también estatal y eso es importante a la hora de poder hacer políticas en lo municipal.

–Las encuestas apunta a un momento difícil para Podemos, con demasiadas fricciones en algunos territorios, ¿aquí en Palencia se aprecia ese desencanto entre los simpatizantes y afiliados?

–Ahora mismo, no. Ayer, estando en la sede para preparar unas cosas antes de una reunión, vinieron dos personas a inscribirse. Es un goteo de gente que sigue creyendo en Podemos, que cree en nuestro proyecto. Sí que es verdad que no tenemos la efervescencia de los primeros años, porque aquello fueron demasiadas personas en muy poco tiempo, pero la verdad es que las encuestas nunca han sido reales para con nosotros. Siempre les hemos dado la vuelta y pensamos que lo vamos a hacer otra vez.

–¿Por qué en Palencia no ha sido posible la confluencia con Izquierda Unida, que va a concurrir dentro de otra plataforma política como es Ganemos?

–No ha pasado solo en Palencia. En Castilla y León, en la única provincia que se va a ir en confluencia es en Salamanca. El proceso lo hemos hecho tal y como se proponía a nivel nacional desde Podemos, Izquierda Unida y también Equo. Había un acuerdo marco que debería haber facilitado mucho el que pudiéramos haber ido unidos en lo municipal. Pero aquí, Izquierda Unida se desentendió de las negociaciones y nos dijo que su interlocutor válido era Ganemos. El problema ha sido que Ganemos lo que pretendía era que Podemos se disolviese dentro de Ganemos. Y eso nuestro inscritos y militantes nos han dicho que no es lo que querían, que el nombre de Podemos debería tener presencia. Y es más, durante las negociaciones, nosotros hemos sido los que han defendido que podían aparecer también sus nombres, Izquierda Unida, Equo o incluso Ganemos. No hemos pretendido que Podemos fuera el nombre y nada más. Al contrario, hemos defendido que todos deberían tener representación.

–¿Pero a pesar de que no ha sido posible el entendimiento, si ambas fuerzas llegáis al Ayuntamiento, habrá posibilidades de defender propuestas comunes y llegar a formar cualquier tipo de pacto?

–Yo entiendo que sí. De hecho, lo único que nos ha separado en las negociaciones es que nosotros no hemos querido diluir Podemos dentro de Ganemos. Porque en lo demás estamos prácticamente de acuerdo en todas las cosas. Podrá haber algún aspecto que no, en lo esencial compartimos postulados. Desde luego, será con el que más fácil vamos a poder llegar a acuerdos.

–¿Cuándo habla de convertirse en llave está anunciando un posible apoyo al PSOE en el caso de que pueda tener opciones de gobierno?

–Al igual que hemos hechos a nivel estatal, nuestros votos no los vamos a dar a cambio de nada. Pero sí estamos dispuestos a sentarnos a negociar con quien haga falta. Pero desde luego vamos a luchar por nuestras ideas y porque se puedan llevar a cabo políticas que sean representativas de esas ideas.

–Usted es la cabeza visible de la candidatura, pero cuenta con un equipo de personas elegidas en primarias, ¿cómo lo definiría?

–Es un equipo muy variado, con personas de muy diferentes ámbitos y profesiones, lo que le hace muy completo, y en el que todavía hay espacio. De hecho, estamos en negociaciones con otras fuerzas políticas que no están en Ganemos y cabe la posibilidad de que no vayamos solos a las municipales y que se incorporen nuevas personas a esa lista que no serían de Podemos.

–¿Aún hay tiempo para negociar?

–Sí claro. De hecho, ni siquiera con Ganemos nos hemos llegado a levantar de la mesa, porque el objetivo es intentar sumar una mayoría social que traiga un cambio político a Palencia. Nuestra postura ha sido esa desde el primer momento y así vamos a seguir hasta el último minuto.

–¿Como candidato a la Alcaldía, que balance hace del mandato municipal?

–El balance lo puedo hacer a través de lo que recibo de las numerosas reuniones que estamos manteniendo con las asociaciones de la ciudad, las de vecinos, que son los toman el pulso diario de la vida de los ciudadanos. Y sobre todo lo que me transmiten es que hay mucha dejadez por parte del equipo de gobierno, mucha desidia. Se han sentido engañados y lo peor, utilizados. En una ciudad pequeña como Palencia, lo único que no puede hacerse es gobernar de espaldas a la ciudadanía. De hecho, a la vista está que la mayor parte de los vecinos no está contento con el resultado de estos dos mandatos de Alfonso Polanco.

–¿Cómo ve la ciudad?

–Pues con muchas posibilidades, pero hace falta voluntad para traer cambios reales en la ciudad. No vale con mirar al centro, aunque sea lo más llamativo. Cualquiera que se dé una vuelta por los barrios verá un abandono terrible. Ha faltado un plan de comercio local y un claro apoyo a nuestros productores, porque hay que vender los productos de la tierra. Debemos darle vida a los barrios, que no sean solo dormitorios.