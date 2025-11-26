La Diputación recibe 1,32 millones para transformar el castillo de Monzón en centro cultural polivalente

El Norte Palencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:38 Comenta Compartir

El castillo de Monzón de Campos se transformará, definitivamente, en un centro cultural polivalente. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha comunicado a la Diputación de Palencia la concesión definitiva de la ayuda de 1,32 millones de euros procedente del programa 2% Cultural para reconvertir la fortaleza en un espacio multifuncional. De esta manera, la institución provincial se beneficiará de una subvención que supone el 60% del presupuesto total del proyecto, que alcanza los 2,26 millones.

Una vez confirmada la concesión definitiva, los siguientes pasos a seguir son la elaboración del informe de supervisión y la aprobación del proyecto para después iniciar la licitación de las obras. Todo ello supone un impulso definitivo para revitalizar el castillo, propiedad de la Diputación de Palencia, y convertirlo en un centro cultural polivalente tras las diferentes actuaciones llevadas a cabo en los últimos años.

En este sentido, cabe destacar que ya se ha ejecutado el proyecto de puesta en valor de la Torre del Homenaje, que implicó una inversión de 348.100 euros (la entidad provincial aportó 186.100 y el resto, la Junta de Castilla y León) o el diseño y concepto del desarrollo tecnológico de la musealización con un importe de 7.502 euros. Asimismo, las labores de la asesoría en la realización diseño, desarrollo de contenidos y redacción de memoria para medios audiovisuales de la fortaleza supusieron 12.221 euros.

A todo ello, además, cabe añadir que se ha realizado el acondicionamiento de la instalación del suministro de red eléctrica para llevar la luz al espacio. Así, ha sido necesaria la instalación de un centro de transformación y la conexión de la red de distribución de Iberdrola. También se ha sustituido la conducción en la línea de alta tensión subterránea existente y la modificación del centro de transformación de superficie subterránea, con una inversión de 119.585 euros. Igualmente, se ha dotado de una nueva red de saneamiento y una nueva acometida de abastecimiento de agua potable y se ha renovado el firme y la mejora de la señalización en la carretera de acceso.

Para el resto de las obras y el acondicionamiento de exteriores, la institución presentó el proyecto al programa 2% Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del patrimonio histórico español.