La Diputación aprueba el proyecto definitivo para la esclusa y el puente de Naveros de Pisuerga

Otro paso más firme en la rehabilitación del puente sobre el Canal de Castilla de Naveros de Pisuerga, fatidico lugar en el que en agosto ... de 2012 murieron seis personas al caer al agua el vehículo en el que viajaban.

La Presidencia de la Diputación de Palencia ha dictado una resolución que aprueba con carácter definitivo el proyecto de la obra para la construcción del conjunto de la esclusa 13 de Naveros de Pisuerga redactado por la UTE Canal de Castilla y supervisado por los servcicios de arquitectura y red viaria y maquinaria de la institución provincial, además de la relación definitiva de bienes y derechos cuya expropiación se hace necesaria.

La obra afecta a una carretera incluida en el catálogo de titularidad de la Diputación, por lo que la aprobación definitiva del proyecto implica la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de derechos correspondientes, así como la urgencia a los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres.

Por ello, en aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa se ha resuelto convocar a los titulares de los bienes afectados mediante notificaciones individuales y anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en los tablones de anuncios de los ayuntamientos para que comparezcan en el Consistorio de Herrera de Pisuerga el jueves 18 de diciembre a las 10 horas para el levantamiento del acta previa a la ocupación, y al acta definitiva con el desplazamiento hasta las fincas afectadas si fuera necesario tomar datos. Esas operaciones podrán continuarse en días sucesivos, según se acuerde en esa reunión. A este acto necesario para la expropiación forzosa deberán comparecer un respresentante de la Administración, con un perito y el alcalde o concejal en que delegue, los titulares de los bienes que se expropian, personalmente o representados en quienes deleguen, y deberán presentar los documentos acreditativos de la titularidad de los bienes.

El plazo de alegaciones que ahora se abre tiene como objetivo únicamente la subsanación de los posibles errores que contenga la relación de bienes y derechos afectados, pero ya en el acto del 18 de diciembre la Diputación propondrá a los interesados un acuerdo mutuo de los bienes y derechos afetados para la aprobación definitiva del proyecto.

El proyecto previsto consiste en la recuperación del conjunto de la esclusa 13, liberando el enclave del paso de la carretera de titularidad provincial PP-6112 por su interior, lo que conlleva la construcción de una variante de 790 metros de longitud, diseñada para una velocidad de 70 kilómetros por hora, y un puente para cruzar el Canal y sus caminos de sirga. Se plantea una estructura para salvar el paso sobre el Canal de Castilla, consistente en un puente de hormigón pretensado de sección cajón y canto variable con dos vanos, uno sobre la actual carretera y otro sobre el Canal y las sirgas.

La Diputación Provincial de Palencia sacó a información pública el pasado mes de agosto el decreto de aprobación inicial del proyecto y la relación de bienes afectados, cuya expropiación forzosa es necesaria para ejecutar las obras. Además de algunos propietarios particulares, existen parcelas afectadas por el proyecto que pertenecen a la Diputación de Palencia, al Ministerio de Agricultura, al Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, y a la junta vecinal de Naveros de Pisuerga. En total, la superficie a ocupar prevista suma los 24.747 metros cuadrados, según el proyecto cuya aprobación definitiva se somete ahora a información pública.

El ancho total del tablero del puente previsto es de 9,20 metros, con barreras a ambos lados que ocupan 60 centímetros. La plataforma tiene una anchura de ocho metros, distribuidos en dos carriles de 3,50 cada uno y un arcén a cada lado de 50 centímetros.

En paralelo, se pretende eliminar todos los elementos ajenos al origen del propio puente, con la consiguiente consolidación y recuperación de elementos originales perdidos. Alineados con el criterio general de la propuesta se centrarán los esfuerzos en la limpieza y consolidación. El objetivo de esta actuación es eliminar uno de los principales puntos negros de la red provincial de carreteras provincial.

La actuación va más allá de la propia esclusa , ya que incluye también la rehabilitación y puesta en valor del molino como centro de interpretación y punto de recepción de visitantes y multifuncional. Asimismo, la Diputación pretende poner en valor estructuras paralelas e instalar un hidrotornillo basado en el milenario ingenio hidráulico del Tornillo de Arquímedes. Esta iniciativa, además de alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), responde a los objetivos propios del proyecto en tanto en cuanto proporciona una herramienta «de gran utilidad para explicar de manera didáctica y mediante la aplicación práctica, el uso primitivo del edificio del molino».

La Casa del Esclusero, el otro pilar de la intervención, el objetivo es habilitarlo como espacio con posible dedicación a actividades de ocio.

El proyecto de la rehabilitación del puente recibió en septiembre de 2024 el informe favorable de impacto ambiental de la Junta de Castilla y León, visto bueno que tiene una vigencia de cuatro años. Esa resolución indicaba que, a tenor de los informes recibidos, el proyecto «no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente», que una vez estudiada su posible afección a la red Natura 2000, se concluye que las actuaciones proyectadas no causarán perjuicio a la integridad del Canal de Castilla. En cuanto a la integración paisajística, señalaba la resolución que se incorporarán al proyecto de ejecución el diseño, definición y presupuesto de las medidas de integración propuestas, así como todas las que deban articularse para el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental.

El proyecto, presentado en abril de 2021 con una inversión de 2,8 millones de euros por parte del Gobierno central, fue contestado con un informe negativo de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y el proyecto se paralizó, hasta su modificación y visto bueno en 2023.

La sustitución de este puente, en la carretera que une Melgar de Fernamental con Ventosa de Pisuerga, era un compromiso que habían adquirido la Diputación de Palencia, titular de la carretera, y la Confederación Hidrográfica del Duero, que depende de la Administración central, por lo que la Diputación realizó un modificado en dicho proyecto para adecuarse a las objeciones de la Dirección General de Patrimonio y Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

El proyecto modificado recibió posteriormente el visto bueno de Bellas Artes, que incluso llegó a considerar en marzo de 2024 que «la rehabilitación del conjunto de la esclusa 13 comportará efectos positivos respecto a la conservación del bien y en lo concerniente a la variante del trazado considera su efecto positivo aunque presenta posible afección sobre los valores paisajísticos proponiendo medidas correctoras/compensatorias, informando favorablemente al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto».

El acuerdo al que llegaron el Gobierno central y la Diputación es que sería el Estado quien se encargaría de la licitación de la obra, al ser el Canal de Castilla competencia de la Confederación Hidrográfica del Duero.