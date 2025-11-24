La rehabilitación del puente de Becerril sobre el Canal de Castilla finalizará en diciembre La intervención, que pretende también mejorar la conexión entre las dos márgenes desde los caminos de sirga, ha incluido la iluminación ornamental

El Norte Palencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:55 Comenta Compartir

Las obras de la rehabilitación del puente de Becerril de Campos, situado dentro del casco urbano, finalizarán a principios de diciembre, según ha constado la presidenta de la Diputación de Palencia y presidenta del Consorcio del Canal de Castilla, Ángeles Armisén, en una visita efectuada este lunes, acompañada por diputado provincial y alcalde de Becerril de Campos, Francisco Pérez. Las obras han incluido la mejora de la iluminación del paseo junto al Canal de Castilla y la ornamental del puente. El importe total de las actuaciones asciende a 95.719,83 euros, de los que 43.631,79 corresponde a la actuación sobre el puente y el 52.358,04 a la iluminación eficiente.

Actuación en el marco de las actuaciones del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, en el que se integran junto a la Diputación de Palencia, las de Burgos y Valladolid impulsada desde el PST Canal de Castilla, como paisaje cultural que aglutina innumerables recursos e iniciativas generadoras de dinamismo económico e impulsoras y receptoras de actividades turísticas.

La actuación forma parte del programa de mejora para la continuidad de los caminos de sirga dotado con 620.000 euros del PST Canal de Castilla. Dentro de este programa, ya están finalizadas la construcción de una pasarela peatonal bajo el puente en Fuentes de Nava, (33.319 euros); la mejora del puente e iluminación en la Casa del Rey de Villaumbrales (45.375 euros), el puente de Valdemudo (51.450 euros), y está adjudicada la adecuación de la esclusa 33 en Villamuriel de Cerrato (47.903 euros).

La actuación se centra en la regeneración estructural del puente, para mejorar la conexión entre las dos márgenes, el acceso al casco urbano desde los caminos de sirga, así como el entorno inmediato del puente a su paso por la localidad. Se consolidarán aquellos elementos de fábrica que por su estado de deterioro se estimen necesarios, la superficie deteriorada en pretiles, aceras y muros de sillería a fin de recuperar la resistencia original sin reducir la permeabilidad del elemento ni alterar su aspecto. Se eliminarán también los añadidos tratando de dejar una imagen diáfana del puente histórico. En definitiva, se trata de adecuar el espacio del puente comprendido entre las dos orillas del cauce.

Ampliar La presidenta de la Diputación, con el alcalde de Becerril, visita este lunes la obra.

Por otra parte, se han sustituido las luminarias de 29 puntos de luz junto al Canal de Castilla por otras mucho más eficientes y se han iluminado las fachadas de ambos lados del puente. La luz incide sobre los dos lienzos desde el mismo lado del Canal, para favorecer la visual desde el caso antiguo del municipio. Para minimizar la afección de la instalación se ha optado por situar todos los proyectores de cada lado del puente sobre dos luminarias formada cada una por tres báculos de unos 4 metros de altura donde se ubican agrupados, en su zona superior, 14 focos de pequeño tamaño de 10W. La disposición y geometría de la luminaria permite que esta se integra en el entorno natural del Canal.

El sistema instalado tiene una potencia de 1208 W, que ha sustituido a los 2.030 W existentes, con una reducción de consumo superior al 40%.

Construido entre 1753 y 1757 y de 19 metros El puente de Becerril de Campos, situado en el ramal del mismo nombre del Canal de Castilla, fue construido entre 1753 y 1757, tiene una longitud de 19 metros y una altura de 6,5 metros. Construido con sillería de piedra caliza está formado por un arco de medio punto de 2,1x4 metros y dos arquillas laterales de que se sitúan en los macizos de los estribos, también con arco de medio punto y 1,2 metros de ancho y 2,1 de alto. Presenta también una imposta lisa con pretiles abocinados en sus extremos. Con el objetivo de transportar el cereal a la cordillera cantábrica, el Canal de Castilla comenzó su construcción en 1753 en Calahorra de Rivas, llegando las obras un año después al enclave de Sahagún el Real, en Paredes de Nava, donde se detienen. En 1759, las obras se reanudan desde Alar del Rey hasta Calahorra de Rivas a donde se llega en 1791 conectando con el ramal ya construido. Es en este año cuando comienza a ponerse en funcionamiento para la navegación los tramos ya excavados