La Diputación dedica 250.000 euros a la digitalización del Archivo Provincial

El pleno ordinario de la Diputación ha aprobado este jueves varias modificaciones del presupuesto mediante suplemento de crédito, remanente líquido de Tesorería o bajas por ... anulación para complementar diversas partidas crédito que permiten realizar inversiones de interés para los municipios y para la mejora de los servicios de la institución. Entre ellas, el incremento en el montante de la Caja Provincial de Cooperación, un instrumento fundamental para financiar la aportación municipal en las obras y servicios que realizan o establecen los ayuntamientos, especialmente los incluidos en los distintos Planes Provinciales de Cooperación. Fue creada en noviembre de 1988, con un reglamento propio, que permite colaborar con los ayuntamientos en condiciones muy ventajosas a la hora de la financiación de diversos proyectos. El suplemento de 500.000 euros se suma a la cantidad que obraba en el presupuesto, y que va a permitir la colaboración con los ayuntamientos que lo solicitan con más de 1.200.000 euros.

También se aprobó la incorporación de 80.000 euros para la adquisición de servidores informáticos independientes que complementen el proyecto de Digitalización del Archivo Provincial, que se iniciará en breve, con el fin de poder almacenar la documentación, así como la realización de copias de seguridad. «Se consignó inicialmente una partida de 200.000 euros, considerando que los trabajos que había que hacer eran un contrato de prestación de servicios para la digitalización del archivo. Una vez que se ha puesto en conocimiento los técnicos de informática de esta Diputación, parece que lo más aconsejable es un contrato de prestación de servicios de digitalización, tiene que haber unos servidores informáticos donde esa información digitalizada se vaya depositando y que sea de exclusivo uso del archivo y que no se debe mezclar por criterios de seguridad informática con los servidores de la Diputación. Por lo tanto, se ha visto la necesidad de adquirir dos elementos que son material inventariable y que no encajan en la partida de prestación de servicios. Uno es un escáner y otro son uno o dos servidores para el almacenamiento del producto de la digitalización», ha considerado la diputada de Hacienda, María José de la Fuente, a la vez que ha explicado que la modificación propuesta es para cambiar partidas de prestación de servicios por una dotación en una partida de material inventariable que no estaba consignada de manera inicial, de tal forma que para la compra de este material inventariable se consignarían 80.000 euros y para la primera fase de la digitalización del archivo serían 170.000 euros.

Por otro lado, el pleno ha rechazado una moción propuesta por el PSOE (el PP ha votado en contra y los diputados del grupo Mixto Domiciano Curiel y Ricardo Carrancio se han abstenido) para que la Diputación asuma las competencias en el servicio de bibliobús, que no funciona desde el pasado mes de abril. Sin embargo, la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, del PP, ha respondido a los socialistas indicando que la competencia es exclusiva de la Junta de Castilla y León, que delegó funciones en la Diputación pero no competencias. «Sería conveniente, antes de exigir o plantear asumir de manera inmediata una competencia que no es propia de la Diputación de Palencia valorar la idoneidad o capacidad que tiene esta institución en estos precisos momentos para asumir tal servicio, teniendo en cuenta lo que supondría en términos económicos, personales y de organización para la Diputación Provincial prestar el servicio de manera íntegra, teniendo en cuenta además que los trabajadores forman parte de la plantilla de la Junta de Castilla y León. Pero esto no quiere decir que no colaboremos en algo que consideramos esencial en el medio rural, que enriquece a nuestros pueblos, lleva la cultura a los distintos rincones de la provincia y favorece por tanto la igualdad de oportunidades. La Diputación de Palencia siempre ha defendido la prestación de este servicio y lo ha considerado como un servicio esencial para nuestros pueblos», argumentó.