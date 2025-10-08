«Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»

El Norte Palencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:50 Comenta Compartir

«Creen que se ha ido por propia voluntad, pero no ha habido movimientos de tarjeta, tendría que haber hecho alguno para comer. En casa tenía toda la ropa, si se hubiera querido ir se la hubiera llevado. Nunca quería faltar a su trabajo, para él era lo primero. Es rarísimo, parece que se le ha tragado la tierra. Cada día sin saber nada de él nos morimos poco a poco». Es el testimonio desgarrador de Clara Romila, la madre de George Dan Romila, el hombre de 46 años y nacionalidad rumana desaparecido desde el pasado 26 de agosto en Venta de Baños cuando se disponía a acudir a su puesto de trabajo. La Guardia Civil le ha buscado durante todo este tiempo sin escatimar medios (en su búsqueda ha participado un perro del Servicio Cinológico especializado en encontrar restos biológicos, helicópteros y efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas), pero hasta el momento sin resultado.

«El 20 de agosto hablamos con él por Whatsapp, estaba bien. El día 26 por la tarde un amigo de Valladolid que le conoce desde hace once años habló con él y dijo que estaba bien. No tenemos ni idea de que le ha pasado, no entiendo nada. Hemos estado en Palencia del 18 al 29 de septiembre para coger las cosas de Dani y las hemos dejado en casa de unos amigos. De momento no podemos volver, no estamos bien de salud. Dani vivía en casa de una mujer colombiana, que era su pareja. Trabajaba de mañana hasta las 20:00 horas en una empresa de mantenimiento, todo el mundo estaba muy contento con él. Creo que le ha pasado algo, pero quiero pensar que va a salir de dónde esté. No tenía problemas de nada, ni de alcohol ni de drogas, solo le gustaba el coche y la moto. Le gustaba España, tenía a su primo en Aranda de Duero, nunca ha dicho que quería volver a Rumanía. Solo venía de vacaciones a vernos», relata la madre de George Dan Romila, que vivió en Valladolid hasta 2022 y luego se mudó a Venta de Baños.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Palencia se ha hecho cargo de la investigación, sin descartar ninguna hipótesis sobre su desaparición, ya que se encontró su almuerzo para el trabajo en el vehículo (estaba estacionado al lado de su casa) pero no llegó a acudir a su puesto.