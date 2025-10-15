El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las mujeres reconocidas por la Diputación, durante el acto en Dueñas. El Norte

Palencia

El Día de la Mujer Rural acentúa el trabajo «muchas veces invisible» de los cuidados

El frontón de Dueñas acoge un acto en el que fueron reconocidas una médica, una enfermera, una trabajadora de ayuda a domicilio, cuatro de una residencia de mayores y una de San Cebrián

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:05

Protagonismo en femenino del medio rural palentino este miércoles en Dueñas durante la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, una jornada que la ... Diputación de Palencia ha querido dedicar este año a reconocer a quienes sostienen la vida cotidiana de los pueblos desde los cuidados. Bajo el lema 'Mujeres que mueven el mundo', el acto ha servido para rendir homenaje a ocho profesionales de distintos ámbitos, así como para recordar a Susana Blanco Calle, fundadora y gerente de la Asociación Mundo Azul.

