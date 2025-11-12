Detenido en Palencia por robar piezas en un taller mecánico de la calle Francia El propietario del negocio vio al hombre, de 36 años, cuando salía con un carro con el material, valorado en más de 1.500 euros

El Norte Palencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:47

La Policía Local ha detenido a un hombre de 36 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un taller mecánico en la calle Francia de la capital palentina.

Dos patrullas acudieron al aviso del propietario del negocio, que alertaba de haber encontrado a una persona con un carro saliendo de sus instalaciones con varias piezas de su propiedad. Ya en el lugar, los agentes identificaron al implicado, que acumula numerosas intervenciones policiales, y averiguaron que había accedido al taller saltando un vallado perimetral, por lo que fue imputado por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas.

Tras leerle sus derechos como detenido, fue trasladado al centro de salud de La Puebla de Palencia para someterle a un reconocimiento médico y posteriormente a la Comisaría de Policía Nacional, donde ingresó en calabozos y quedó a disposición judicial.

El material, valorado en más de 1.500 euros, fue devuelto a su propietario. La Policía Nacional apoyó la intervención de los agentes de Policía Local.