Atendida una mujer tras un incendio en el que han muerto sus cuatro mascotas
La Policía Local colaboró en la extinción del fuego, originado en la cocina de un piso en la calle Vázquez Coronado
Palencia
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:46
La Policía Local ha intervenido en la extinción de un incendio declarado en la cocina de una vivienda situada en la calle Vázquez Coronado de la capital, en el barrio de la Avenida de Madrid. La propietaria, de 52 años, ha tenido que ser trasladada al Hospital Río Carrión en ambulancia por una crisis de ansiedad. Las cuatro mascotas, un perro y tres gatos, con las que convivía han fallecido como consecuencia de la inhalación de un denso humo que se ha extendido por la vivienda.
Noticia relacionada
Herida una mujer tras caer del Mirador del Alto de las Matas en la Senda del Oso
Pasadas las 10:30 horas, llegaba a la Policía Local de Palencia el aviso de que una cocina se había incendiado y varias patrullas y dotaciones de bomberos se han trasladado rápidamente al lugar.
Los efectivos han accedido a la vivienda a través del tejado del edificio y han sofocado las llamas, que han dejado destrozada la cocina y cuyo humo ha causado la muerte de las cuatro mascotas con las que la mujer convivía. En el exterior, los agentes han asegurado la zona y cortado el tráfico durante las más de dos horas que ha durado la intervención.