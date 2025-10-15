El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palencia

Denunciado un conductor de un patinete que portaba cocaína e iba drogado

La Policía Nacional denuncia también a un conductor extranjero que dio positivo en la prueba de alcoholemia

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:49

Comenta

La Policía Local, sobre las 17:00 horas del martes, identificó y denunció en la calle Fernando el Magno de la capital palentina a un conductor de un patinete eléctrico que portaba un gramo de una sustancia que podría ser cocaína.

Además, la Unidad de Atestados de la Policía Local de Palencia le realizó la prueba de estupefacientes y resultó positiva, por la que se tramitó una segunda denuncia.

Ya este miércoles, alrededor de las 4:00 horas, denunció a un conductor extranjero que arrojó un resultado positivo de 0,44 mg/l. de aire expirado en la prueba de alcoholemia que le fue realizada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  2. 2 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  3. 3 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  4. 4 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  5. 5

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  6. 6

    Roban un coche de «40.000 euros» en Parquesol: «Es raro que se lleven este tipo de modelo»
  7. 7

    La tasa de basura municipal registra 2.864 reclamaciones sobre un total de 180.196 recibos
  8. 8

    Hallan el cadáver de una mujer en el sofá de su casa del centro de Valladolid
  9. 9

    «Al acabar la carrera tenía claro que me iba a quedar en el campo»
  10. 10 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Denunciado un conductor de un patinete que portaba cocaína e iba drogado

Denunciado un conductor de un patinete que portaba cocaína e iba drogado