Denunciado un conductor de un patinete que portaba cocaína e iba drogado

PalenciaDenunciado un conductor de un patinete que portaba cocaína e iba drogado
La Policía Nacional denuncia también a un conductor extranjero que dio positivo en la prueba de alcoholemia
Palencia
Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:49
La Policía Local, sobre las 17:00 horas del martes, identificó y denunció en la calle Fernando el Magno de la capital palentina a un conductor de un patinete eléctrico que portaba un gramo de una sustancia que podría ser cocaína.
Además, la Unidad de Atestados de la Policía Local de Palencia le realizó la prueba de estupefacientes y resultó positiva, por la que se tramitó una segunda denuncia.
Ya este miércoles, alrededor de las 4:00 horas, denunció a un conductor extranjero que arrojó un resultado positivo de 0,44 mg/l. de aire expirado en la prueba de alcoholemia que le fue realizada.