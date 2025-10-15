Denunciado un conductor de un patinete que portaba cocaína e iba drogado

El Norte Palencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:49 Comenta Compartir

La Policía Local, sobre las 17:00 horas del martes, identificó y denunció en la calle Fernando el Magno de la capital palentina a un conductor de un patinete eléctrico que portaba un gramo de una sustancia que podría ser cocaína.

Además, la Unidad de Atestados de la Policía Local de Palencia le realizó la prueba de estupefacientes y resultó positiva, por la que se tramitó una segunda denuncia.

Ya este miércoles, alrededor de las 4:00 horas, denunció a un conductor extranjero que arrojó un resultado positivo de 0,44 mg/l. de aire expirado en la prueba de alcoholemia que le fue realizada.