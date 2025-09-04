El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bañistas en la piscina del Monte este verano. Manuel Brágimo

La demanda en las piscinas municipales de Palencia cae un 2,3% respecto al verano anterior

Las instalaciones del Monte y San Telmo cerraron la temporada el pasado domingo y la del Sotillo lo hará este viernes

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:55

Los escaparates han variado la exposición de bikinis, sandalias y gafas de sol por ropa de otoño y material escolar. El verano y los chapuzones ... están llegando a su fin y ya solo permanece abierta la piscina del Sotillo, ya que la del Monte y San Telmo cerraron el último día de agosto, que aguantará hasta este viernes 5 para los últimos bañistas. El lunes siguiente, la vuelta al cole para los alumnos de Infantil y Primaria, y también el retorno a las rutinas y a los horarios establecidos.

