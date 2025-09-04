La demanda en las piscinas municipales de Palencia cae un 2,3% respecto al verano anterior

Los escaparates han variado la exposición de bikinis, sandalias y gafas de sol por ropa de otoño y material escolar. El verano y los chapuzones ... están llegando a su fin y ya solo permanece abierta la piscina del Sotillo, ya que la del Monte y San Telmo cerraron el último día de agosto, que aguantará hasta este viernes 5 para los últimos bañistas. El lunes siguiente, la vuelta al cole para los alumnos de Infantil y Primaria, y también el retorno a las rutinas y a los horarios establecidos.

Desde que comenzase la época de piscinas el pasado 19 de junio, con horario unificado de 11:15 a 21 horas, se han vendido un total de 82.594 entradas, a falta de contabilizar los datos de la primera semana de septiembre que tampoco serán muy elevados al coincidir con las Fiestas de San Antolín y no hacer excesivo calor. Los números de chapuzones de este año son algo inferiores a los del año pasado, que se llegaron a los 84.570, lo que representa un 2,34% menos.

El mes que más afluencia tuvo en las instalaciones de las tres piscinas municipales palentinas, Sotillo, San Telmo y Monte el Viejo, fue julio, con 38.235 entradas vendidas, pero inferior al mismo periodo del año anterior, en el que se alcanzaron las 49.005, más de diez mil de diferencia. Agosto fue el segundo mes con mayor demanda de baños con 30.774 (más que en 2024 cuando la cifra se frenó en 29.820) y junio, con menos de dos semanas con las piscinas abiertas sí que tuvo mucha afluencia de público con 13.585 tickets vendidos, más del doble de los comprados el año anterior, 5.495.

La caída de bañistas tuvo lugar, si se compara con 2024, en el mes de julio, ya que junio y agosto ganaron asistencia a las instalaciones. Los días muy cálidos del séptimo mes del año también coincidieron con días con temperaturas más bajas, que no invitaban a zambullirse en el agua, de ahí el descenso tan acentuado de bañistas. Por quincenas, las más demandadas fueron la primera de julio (con 22.980 bañistas) y la primera de agosto, cuando se llegaron a los 21.683.

Junto con las entradas o abonos para acceder a las instalaciones municipales, durante el verano se desarrollan en las mismas distintas actividades con campamentos urbanos como el del Puentecillas (que utiliza la piscina de San Telmo al continuar inutilizada la del Campo de la Juventud) o el Pequejuegos, que acuden a la del Sotillo. A lo largo de este verano se contabilizaron un total de 10.774 chapuzones a través de estas actividades. Así, los bañistas generales durante los tres meses fueron 71.820, que unidos a los 10.774 de actividades llegan al total al término de agosto de 82.594.

La cifra de accesos por las actividades que se realizan en las piscinas ascendió ligeramente con respecto a 2024, cuando se estancó en 10.324. Julio fue el mes que más campamentos acudieron a las instalaciones municipales, con 5.200 en el Sotillo (frente a las 1.359 de agosto) y 2.415 en San Telmo (ante las 257 del mes siguiente). La piscina del Monte el Viejo, al estar más apartada del centro, contó con menos afluencia para este tipo de actividades, con 156 en julio y menos de la mitad en el mes de agosto (71).

La piscina que más bañistas atrajo durante este estío fue el Sotillo, con un total de 46.908 entradas vendidas, seguida del Monte, con 19.941, y San Telmo, con 15.745. La piscina del Monte el Viejo tuvo que posponer su apertura en junio una semana para concluir las obras de mejora del paso del césped a la zona de baño.

La del Sotillo suele ser la que más bañistas atrae verano tras verano al ser la más céntrica de las tres, además de gozar de una piscina olímpica de 50x25 (la única de la ciudad), con una pileta adyacente de 25x12 metros con menor profundidad y tres vasos para los más pequeños, con una capacidad para 2.494 personas. Le sigue la del Monte con espacio para 1.426 bañistas (con dos piletas, una de 33x22 metros, con un gran tobogán y otra, de 15x15 metros para el chapoteo de los niños). Y la más pequeña de las tres es, sin duda alguna, la de San Telmo, con capacidad para 510 usuarios al mismo tiempo, ya que consta de una piscina ovalado de 25 metros de largo por 15 metros de ancho, con una profundidad de 40 a 140 centímetros. El total de personas que pueden acceder al mismo tiempo a las instalaciones municipales se sitúa en 4.430.

Durante este verano se ha contado con una plantilla de entre 14 y 16 socorristas para vigilar todas las piscinas. Desde el Patronato Municipal de Deportes argumentaban que la cantidad de profesionales que se repartían entre todas las instalaciones era superior a lo exigido por la normativa. Este trabajo reforzaba por las tardes y los fines de semana, cuando más gente acudía a darse un chapuzón.

La piscina del Monte sufrió este verano el llamado 'reto marrón', que consiste en defecar en el agua, obligando a cerrar así la instalación, con el único objetivo de subir el vídeo y lograr visitas en redes. El sábado 16 de agosto fue necesario cerrar la instalación por motivos sanitarios –hasta el día siguiente a las 16:30 horas– para completar los trabajos de limpieza y desinfección. Desde el Ayuntamiento de Palencia se condenó «firmemente» este comportamiento, que puede tener «consecuencias legales y supone un grave riesgo para la salud pública».

Desgraciadamente no fue la única piscina de Palencia, aunque sí de la capital, que protagonizó este episodio. En la provincia se sucedió en distintos municipios como en las instalaciones de Villamuriel, obligando a suspender la 'Pool Party' porgramada; en Monzón de Campos o en la vecina Magaz de Pisuerga.

Con los datos de las piscinas de los últimos cinco años, destaca 2020, el año de la pandemia, con tan solo 28.241 usuarios, seguido de 2021, con 69.241. El año siguiente, ya en 2022, la cifra ascendió hasta los 84.568 bañistas, un número superior al contabilizado este mismo verano. Y, el que acumuló más entradas vendidas desde junio hasta principios de septiembre, fue 2023, que sumó 92.506 usuarios.