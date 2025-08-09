Defecan en las piscinas y obligan a suspender la 'Pool Party' de Villamuriel

El Norte Palencia Sábado, 9 de agosto 2025, 09:44 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato se ha visto obligado este viernes, por motivos sanitarios, a suspender la 'Pool Party', una actividad programada en las piscinas municipales dentro de las Fiestas de La Virgen y San Roque, después de que una persona o varias defecaran en el agua, «lo cual representa un riesgo para la salud y requiere de una intervención inmediata para la limpieza y desinfección del área», según se señaló desde el Consistorio a través de sus redes sociales.

«Cada persona debe asumir la responsabilidad de sus actos, especialmente cuando afectan al bienestar común», se agrega desde el Ayuntamiento de Villamuriel, al tiempo que pide disculpas por las molestias ocasionadas «y agradecemos vuestra comprensión».

Por otro lado, la Policía Nacional de Palencia ha detenido entre este jueves y viernes a cuatro hombres, uno de ellos a última hora de la mañana del jueves por violencia de género y los otros tres, uno en la noche del jueves y otros dos en la mañana de este viernes, por quebrantar una orden de alejamiento que tenían dictada sobre su expareja.