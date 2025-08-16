El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Piscina municipal de El Monte. Manuel Brágimo

Palencia

El reto viral de defecar en el agua llega a las piscinas de El Monte

El Ayuntamiento ha decidido que permanezca cerrada hasta la tarde de este domingo para completar los trabajos de limpieza y desinfección

El Norte

El Norte

Palencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:00

El Ayuntamiento de Palencia decidió en la noche de este sábado, por motivos sanitarios, que la piscina de El Monte permanezca cerrada hasta las 16:30 horas del domingo una vez se hayan completado los trabajos de limpieza y desinfección, tras detectar heces en el agua coincidiendo con la aparición en redes sociales del 'reto marrón', que consiste en defecar en el agua, obligando a cerrar así la instalación. El objetivo es subir el vídeo y lograr visitas.

Desde el Ayuntamiento de Palencia se condena «firmemente» estos comportamientos, que pueden tener «consecuencias legales y suponen un grave riesgo para la salud pública». Asimismo, se agradece la comprensión de todos los usuarios, al tiempo que se trabaja por mantener unas instalaciones seguras y saludables para todas las personas.

El 'reto marrón' ya lo sufrió Villamuriel el pasado día 8, cuando el Ayuntamiento se vio obligado a suspender la 'Pool Party', una actividad programada en las piscinas municipales dentro de las Fiestas de La Virgen y San Roque, y Monzón de Campos el pasado jueves, después de que la presencia de heces en el agua obligara a cerrar el vaso grande de las piscinas municipales.

