El reto viral de defecar en el agua llega a las piscinas de El Monte

El Ayuntamiento de Palencia decidió en la noche de este sábado, por motivos sanitarios, que la piscina de El Monte permanezca cerrada hasta las 16:30 horas del domingo una vez se hayan completado los trabajos de limpieza y desinfección, tras detectar heces en el agua coincidiendo con la aparición en redes sociales del 'reto marrón', que consiste en defecar en el agua, obligando a cerrar así la instalación. El objetivo es subir el vídeo y lograr visitas.

Desde el Ayuntamiento de Palencia se condena «firmemente» estos comportamientos, que pueden tener «consecuencias legales y suponen un grave riesgo para la salud pública». Asimismo, se agradece la comprensión de todos los usuarios, al tiempo que se trabaja por mantener unas instalaciones seguras y saludables para todas las personas.

El 'reto marrón' ya lo sufrió Villamuriel el pasado día 8, cuando el Ayuntamiento se vio obligado a suspender la 'Pool Party', una actividad programada en las piscinas municipales dentro de las Fiestas de La Virgen y San Roque, y Monzón de Campos el pasado jueves, después de que la presencia de heces en el agua obligara a cerrar el vaso grande de las piscinas municipales.