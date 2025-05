«Defender la calidad de la arquitectura es también defender al ciudadano»

El Colegio de Arquitectos renueva directiva. Sandra Villameriel García asume la presidencia de la delegación palentina del Colegio de Arquitectos de León, acompañada por María ... Álvarez Villalaín como secretaria, y de Roberto Maestro Cancho, que seguirá como tesorero. Palencia ha acogido este martes la toma de posesión de las nuevas juntas directivas de sus delegaciones territoriales y de la Junta de Gobierno del Colegio, presidida por la decana Eva Testa.

Las candidaturas proclamadas han sido únicas en cada caso, conforme al procedimiento electoral establecido por los estatutos de la entidad, y la toma de posesión ha sido posterior a la junta general ordinaria, en la que además de aprobar las cuentas se ha hablado de actividades culturales, de jornadas técnicas, y de formación, «y de cómo el Colegio de Arquitectos defiende los intereses de los colegiados y de los ciudadanos, porque defender la calidad de la arquitectura también es defender la calidad de los clientes de la arquitectura», ha incidido Eva Testa. «Es una de las facetas más importantes de nuestra profesión que no todo el mundo conoce y, uno de los aspectos en los que incidimos es en la difusión y la divulgación precisamente de la arquitectura, porque lo que no conoces no lo valoras. Estamos haciendo mucho hincapié en la defensa de la profesión, en ese aspecto de dar a conocer lo que hacen los arquitectos, para qué sirven y para qué sirve el colegio, que no solamente es un órgano de defensa de los colegiados, sino también de la ciudadanía», ha explicado la decana del COAL, que agrupa a León, Palencia, Ponferrada, Salamanca y Zamora.

La Delegación de Palencia, con unos 130 colegiados de los 875 en total, se reafirmó en el compromiso de sus representantes con la defensa de la profesión, el impulso de la arquitectura de calidad, la promoción del talento local y el fortalecimiento del vínculo entre el Colegio y la sociedad palentina.

«Como es una profesión colegiada, es difícil ser intrusista, pero el intrusismo existe. Y hay un problema competencial, de que a veces no está demasiado clara la distribución de competencias, ciertos matices por parte de las administraciones públicas, y de la clientela en general. Entonces, es fundamental por eso la difusión del servicio de arquitectura, para que la gente sepa para qué sirve un arquitecto», argumenta Eva Testa, quien defendió la profesión, «porque aporta una serie de valores que otras profesiones no tienen, sin desmerecer a ninguna, porque cada uno sirve o hace mejor determinadas cosas, y para eso es fundamental la difusión de nuestras actividades», explicó.