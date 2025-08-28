Declaran extinguido el incendio de Resoba, que ha arrasado 1.269,5 hectáreas

El Norte Palencia Jueves, 28 de agosto 2025, 19:18 Comenta Compartir

El incendio declarado a las 11:37 horas del día 10 en Resoba, pedanía del municipio de Cervera de Pisuerga y que subió a las 14:53 horas del día 12 a un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, obligando a evacuar la Abadía de Lebanza y a confinar Lebanza y El Campo, pedanías de La Pernía, está extinguido desde las 8:20 horas de este jueves, según los datos que facilita la herramienta Inforcyl, que atribuye a los rayos la causa probable de este fuego y cifra en 1.269,5 el total de hectáreas quemadas, 1.011,87 de ellas de matorral, 168,38 de pasto y 89.25, de superficie arbolada.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la declaración para los territorios que han sufrido los devastadores incendios estivales una medida que antiguamente se conocía como 'zona catastrófica' y que permite activar mecanismos de ayuda, asistencia y reconstrucción para las zonas afectadas. Entre los territorios incluidos se encuentran varios municipios de la Montaña Palentina que han sufrido pérdidas significativas en superficie forestal, viviendas y bienes de carácter público y privado.

«Es importante subrayar que el listado oficial solo identifica el municipio donde comenzó el incendio, pero todos los demás afectados están igualmente cubiertos por la declaración», explica el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, que señala que la Dirección General de Protección Civil mantiene abierta la recopilación de información detallada sobre los daños, en colaboración con las comunidades autónomas, con el objetivo de evaluar una posible ampliación oficial de la declaración. Este proceso busca asegurar que ningún municipio afectado quede fuera de las medidas de apoyo, reforzando la cobertura institucional frente a emergencias de esta magnitud. Así pues, se beneficiarán también de estas medidas los territorios afectados por el incendio de Resoba, que quedaron fuera de la lista aprobada por el Consejo de Ministros el martes.

La ampliación de la declaración permitirá acceder a recursos económicos adicionales, así como a actuaciones de recuperación de infraestructuras públicas y privadas, reparación de daños en viviendas y cultivos, y apoyo a los servicios esenciales para la población afectada. Asimismo, esta medida facilita la coordinación entre administraciones para planificar la prevención de futuros incendios y minimizar sus efectos sobre el territorio y los habitantes.

El Gobierno reafirma su compromiso con las comunidades afectadas y asegura que seguirá trabajando estrechamente con los ayuntamientos, la comunidad autónoma y los servicios de emergencia para garantizar una respuesta rápida y eficaz. «Nuestra prioridad es que todos los municipios que sufrieron los incendios tengan la protección y los recursos necesarios para recuperarse, sin excepción», concluye el subdelegado del Gobierno en Palencia.