«Ya lo decía mi madre, Maruja: la lotería es cercanía»

Contento, muy contento e ilusionado. «Además así ya no puede decir nadie que soy un cenizo», afirma con gracejo Luis Martínez, gerente desde hace cuatro ... años y medio de la administración de lotería número 5 de Palencia, situada en la avenida de Valladolid, 35, que el sábado repartió 600.000 euros en veinte décimos premiados del 46.891.

El número, al que la administración lleva años abonada desde hace casi treinta años, ha traído la suerte traducida a 30.000 euros al décimo a veinte palentinos. No obstante, explica Luis Martínez, que se devolvieron treinta décimos, porque es uno de los números abonados a esta administración, a la que se consignan cinco series enteras cada semana, menos que hace unos años cuando compartían más con un bar de Paredes. «Pero nunca se sabe dónde va a estar la diosa Fortuna, no es una varita mágica», dice, a la vez que piensa en otros números de los que trae diez series enteras de cada uno y que se venden todos. «En este, lamentablemente hemos devuelto treinta décimos, pero bueno, hemos repartido 600.000 euros», añade. En la fila hacia la ventanilla se lamenta también una clienta porque su madre había estado durante muchos años abonada al agraciado 46.891, una compra que no mantienen desde que falleció.

Por encima de toda reflexión y de las felicitaciones que recibe en la administración y a la puerta, donde hay un trasiego constante de clientes también porque los lunes son días de mucha venta y reintegros, está Maruja, la popular Maruja que sigue dando nombre al despacho. La pastelera de los Cuatro Cantones antes que lotera de esta administración, aquella empresaria tan ejemplar y popular, era la madre de Luis Martínez, el gerente, y también de Ignacio, el que atiende en ventanilla. Purificación González 'Maruja' abrió la administración, primero en el número 14 de la avenida de Valladolid de Palencia, en 1981 y la regentó hasta hace veinte años cuando la asumió uno de sus hijos, Ignacio, que ahora está en ventanilla, y que en verano de 2020 pasó a Luis Martínez. «Como decía mi madre y mantenemos en el negocio, la lotería es cercanía, tienes contacto directo con el cliente, le haces como de una familia, y cuando ese cliente fiel de cada semana falta, en seguida le echas de menos y piensas si le ha pasado algo», apunta, a la vez que recibe saludos y felicitaciones de todos esos clientes, de esa gran familia.

También reconoce que el denominado 'juego activo', el de la Primitiva, Bonoloto, Euromillones y similares es más atractivo y ha generado nuevos clientes. «Hay que ser conscientes de cuanto más juegas más posibilidades tienes de que te toque, y de que las primitivas y sorteos similares son premios cuantiosos pero únicos, en cambio la Lotería Nacional reparte entre más clientes, en el barrio», añade. Porque la lotería es cercanía, y en este caso el premio es de la avenida de Valladolid y su entorno.