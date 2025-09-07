David Pérez y Ester Rodríguez ganan en Villamuriel y sellan el Circuito de Triatlón

Las aguas del Canal de Castilla en Villamuriel de Cerrato han puesto este domingo el broche de oro al Circuito de Triatlón Diputación de Palencia ... 2025. Una última cita del circuito provincial donde se dieron cita alrededor de 150 participantes, en una modalidad sprint exigente y disputada en un escenario que ya es referente provincial y regional.

David Pérez Arija y Ester Rodríguez Sánchez fueron los grandes protagonistas, llevándose la victoria en sus respectivas categorías y confirmando su dominio en la clasificación general del circuito. Un triunfo más para ambos después de haberse coronado en la anterior cita en Lantadilla como campeones del circuito.

La competición comenzó a las 11:30 horas en la esclusa 33, con un segmento de natación de 750 metros a favor de corriente que favoreció ritmos rápidos desde el inicio. En la categoría femenina, Celia González fue la primera en salir del agua, seguida muy de cerca por Sara Rodríguez y Ester Rodríguez, lo que anticipaba un pulso directo entre las tres favoritas. En la masculina, el primero en abandonar las aguas fue Alberto Bravo, con David Pérez Arija pisándole los talones.

El tramo de ciclismo, de 22 kilómetros divididos en tres vueltas, terminó por seleccionar a los aspirantes al triunfo. David Pérez e Ignacio Regalado se entendieron bien en cabeza y lograron distanciarse, llegando juntos a la segunda transición. En la prueba femenina, el trío del Club Triatlón Salamanca –Sara, Ester y Celia– afrontó al mismo tiempo la bajada de la bicicleta, en un pulso que mantenía la emoción intacta.

Ya en los cinco kilómetros de carrera a pie, David Pérez impuso un cambio de ritmo en el tramo final para dejar atrás a Ignacio Regalado y hacerse con la victoria con un tiempo de 1:00.10, por delante del propio Regalado (1:00.30) y de Alberto Bravo (1:01.40).

«El día se presentaba bien por la temperatura que hacía. La natación siempre es rápida en este circuito y he salido bien. Desde el principio me he intentado marchar con la bicicleta y me he entendido muy bien con Nacho. Nos hemos ido y, corriendo, he cambiado el ritmo al final para llevarme la victoria», resumía David Pérez Arija.

Más allá del triunfo parcial, la victoria le sirvió también para confirmar su hegemonía en el circuito, con su tercera victoria absoluta consecutiva en este circuito palentino. «Ganar este circuito es especial, ya van dos o tres años seguidos y estoy encantado de tener tantas pruebas cerca de casa. Los pueblos se esfuerzan mucho por sacar adelante estas pruebas y estoy seguro de que el año que viene repetiré», añadía.

En féminas, Ester Rodríguez sacó a relucir su mayor capacidad en la carrera a pie y se marchó en solitario desde la primera vuelta al circuito urbano por las calles de Villamuriel, cruzando la meta con 1:10.49, seguida de Sara Rodríguez (1:13.20) y de Celia González (1:14.13). «Sabía que Celia iba a salir por delante del agua y hemos podido remontar Sara y yo juntas en bici. Corriendo tengo ese puntillo más y esa ventaja la he podido hacer efectiva para conseguir la victoria», explicaba. «Agradecemos muchísimo la organización de estas pruebas particulares que personalmente me encantan. Creo que he podido ganar cuatro pruebas, repito triunfo del año pasado y estoy encantada. Mientras podamos venir, seguiremos acudiendo y seguro que volveremos el próximo año», señalaba.

El top-5 femenino lo completaron Paula Rodríguez Valles (1:16.03) y Azucena García de la Puente (1:17.06), mientras que en la clasificación masculina destacaron igualmente Pablo Gallardo Fuentes (1:02.21) y Cristofer Regalado Tapia (1:02.38).

La entrega de premios tuvo lugar en el parque junto a la harinera. El acto puso el punto final a una edición del circuito que, tras pasar por Aguilar de Campoo, Astudillo, Dueñas, Boadilla y Lantadilla, encontró en Villamuriel el cierre perfecto.

El Circuito Diputación de Palencia ha vuelto a demostrar que el triatlón no solo es deporte, sino también promoción del territorio. Cada sede ha sabido mostrar sus atractivos turísticos y su hospitalidad, consolidando la cita como un referente regional. Con la vista puesta en 2026, tanto deportistas como organizadores coinciden en señalar el éxito de esta edición, marcada por la gran participación y el dominio de dos campeones que siguen escribiendo su nombre con letras doradas en el triatlón provincial.