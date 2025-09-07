El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los participantes en la prueba, durante el tramo de natación en aguas del Canal de Castilla. Marta Moras

David Pérez y Ester Rodríguez ganan en Villamuriel y sellan el Circuito de Triatlón

El Canal de Castilla despide una competición marcada por la alta participación y el dominio de los dos campeones, que repitieron triunfo

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:16

Las aguas del Canal de Castilla en Villamuriel de Cerrato han puesto este domingo el broche de oro al Circuito de Triatlón Diputación de Palencia ... 2025. Una última cita del circuito provincial donde se dieron cita alrededor de 150 participantes, en una modalidad sprint exigente y disputada en un escenario que ya es referente provincial y regional.

