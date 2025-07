Ester Rodríguez y Sergio Correa se imponen en Dueñas

Dueñas volvió a vibrar este sábado con su tradicional triatlón, tercera prueba del XIII Circuito de Triatlón Diputación de Palencia. La localidad eldanense acogió ... a cerca de 120 participantes en una prueba en distancia sprint (750 metros de natación, 24 kilómetros en bicicleta y 5,1 kilómetros a pie) en la que destacaron Ester Rodríguez y Sergio Correa, vencedores en sus respectivas categorías absolutas. El condicionante de contar con distancias más cortas permitió disfrutar de un espectáculo vibrante, con varios cambios de liderato en la prueba femenina y un gran ambiente en cuanto a público a lo largo del recorrido por el municipio eldanense.

La emoción fue máxima en la carrera femenina, marcada por los constantes cambios en cabeza. La prueba arrancaba a las 17:30 horas con la salida desde el Canal de Castilla de las triatletas. Las hermanas Daniela y Carlota Cecilia García marcaron el ritmo desde el arranque, siendo las primeras en salir del agua con un tiempo idéntico de 10:40. Tras ellas, Celia González y Elena Hernández intentaban no perder la estela de la dupla puntera, aunque a unos 40 segundos de distancia. El sector ciclista mantuvo a Daniela Cecilia en cabeza, quien dejó la bicicleta en la Plaza de España con un tiempo acumulado de 57:45. Le seguían Celia González (57:57) y Ester Rodríguez (58:30), que llegaba lanzada para afrontar el último tramo con ambición.

Y fue precisamente en los 5,1 kilómetros a pie donde Ester Rodríguez demostró su fortaleza. Protagonizó una formidable remontada que la catapultó al primer puesto, cruzando la meta con un crono de 1:19:42. Celia González logró mantener la segunda posición (1:21:26) y Daniela Cecilia, que había liderado hasta entonces, completó el podio en tercera posición (1:23:41).

«La carrera ha seguido para mí un guion bastante repetido en mis triatlones. He salido del agua en el segundo o tercer grupo. He remontado bastante en la bicicleta y en el tramo a pie, que es lo que mejor se me da, he podido rematar la prueba. Dueñas es un circuito que me encanta y lo había corrido otras veces, lo gané hace dos años y este he tenido la suerte de poder repetir. El circuito me gusta porque la natación no es muy larga, lo que nos favorece a los que no nadamos tan bien, el tramo de bici pica para arriba y la carrera a pie en pueblos así con tanta gente gusta», señalaba Ester Rodríguez.

En categoría masculina, el dominio tuvo un nombre propio desde la primera brazada, Sergio Correa. El triatleta del Deporama Triatlón Soriano salió del agua en primera posición con un tiempo de 9:46, seguido muy de cerca por Rubén de Santiago (9:49) y Daniel García de la Hera (9:52), con un grupo perseguidor compuesto por hasta siete deportistas, entre ellos Rodrigo Zurro y David Pérez Arija.

Ni la bicicleta ni la carrera a pie lograron alterar el sólido liderato de Correa, que se mantuvo al frente en todo momento. Finalizó la segunda transición con 47:40 y mantuvo su ventaja en las tres vueltas por las calles de Dueñas para sellar su victoria con un tiempo final de 1:05:43. David Pérez Arija cruzó la meta en segunda posición (1:06:04), mientras que Rodrigo Zurro, tercero desde el tramo ciclista, cerró el podio masculino con 1:06:55.

La gente, «espectacular»

«Las sensaciones han sido muy buenas. Pensaba que iba a ser un circuito menos duro, pero me ha sorprendido. El tramo de bicicleta ha sido duro con el viento de cara. Luego, cuando ha llegado el tramo a pie, he intentado sacar la mayor renta posible a los rivales. Era mi primera vez en Dueñas, me habían hablado muy bien del recorrido y me ha gustado mucho», afirmaba Sergio Correa.

«El tiempo nos ha acompañado, porque muchas veces en estas pruebas el calor pasa factura. La gente ha estado espectacular, en tramos de la bicicleta me he sentido como un ciclista profesional con la gente animando y también en el tramo a pie ha sido espectacular el apoyo para frenar un poco ese cansancio», apostillaba.

Con la prueba de Dueñas, el circuito provincial alcanza su ecuador. La siguiente cita será el próximo 2 de agosto en Boadilla del Camino, donde continuará la lucha por la clasificación general en un circuito que no deja de crecer en participación y nivel.