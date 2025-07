Sergio López y Gurutze Frades imponen su poderío en el Triatlón de Astudillo

El municipio de Astudillo ha sido el epicentro provincial del triatlón con la disputa de la segunda prueba del XIII Circuito de Triatlón Diputación de ... Palencia. La cita, organizada por el Ayuntamiento de Astudillo y el Club Deportivo Triatlón Astudillo, contó con la participación de 160 deportistas llegados de diferentes puntos de la geografía regional y nacional, que afrontaron el desafío olímpico. 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie.

En la categoría masculina, Rubén Pérez García fue el primero en salir del agua, seguido muy de cerca por Rubén Pérez Santiago y Roke Etxeberria. Sin embargo, la exigente prueba ciclista cambió el guion y permitió a Sergio López Santamaría tomar el mando con autoridad. El triatleta vitoriano fue el primero en dejar la bicicleta en la Plaza de Astudillo con casi cuatro minutos de ventaja sobre su perseguidor, Ramón Ignacio Bustos. Ya en los últimos 10 kilómetros a pie, Sergio López supo administrar su renta y cruzó la meta en solitario con un tiempo final de 1:54:45. El segundo puesto fue para Gorka Arechabaleta (2:03:16), mientras que Alberto Bravo completó el podio masculino con 2:03:51.

«La natación ha sido sin neopreno pese a estar el agua un poco frío. Me han cantado dos minutos con los de cabeza al salir del agua, la bici la he hecho sólo y he conseguido alcanzar al primero, abriendo algo de hueco. La carrera, siendo el circuito algo duro, ha sido ameno con todo el pueblo animando. Era mi primera vez compitiendo en Astudillo y me ha gustado bastante la prueba al tener un grandísimo ambiente», señaló el ganador de la prueba masculina.

En la prueba femenina, la emoción también fue protagonista. Maider Calleja lideró la natación, aunque Maialen Azpiazu y Celia González le pisaban los talones. Tras el segmento de ciclismo, Maialen consiguió tomar la delantera, seguida muy de cerca por la veterana Gurutze Frades, que apenas cedía diez segundos. Finalmente, la triatleta vizcaína, experta en remontadas, firmó un brillante último tramo a pie y logró adelantar a Maialen a falta de dos vueltas al circuito urbano, logrando la victoria con un tiempo de 2:12:29. Maialen Azpiazu fue segunda (2:15:00) y Ester Rodríguez Sánchez se llevó la tercera posición (2:20:26). Un triunfo muy importante para Gurutze en su primera competición tras estar un año apartada de los triatlones debido a una grave operación.

«Ha sido una carrera muy especial para mí. Llevaba mucho tiempo sin competir y vengo de una operación muy grave. Poder haber competido y ganar es una recompensa muy grande. Siendo objetivos, no me he encontrado bien, he pasado frío en el agua, me ha costado encontrar el ritmo en la bicicleta y he tenido la oportunidad de bajarme a correr con buenas piernas. Estoy contenta de haberlo luchado y ganar, pese a no encontrarme bien. Era mi primera vez en Astudillo, conocía la prueba, pero no había tenido la oportunidad de correrla. Me ha gustado mucho, me habían hablado muy bien de ella y la he disfrutado un montón», expresó la ganadora de la prueba femenina.

La jornada dejó también una historia humana muy especial para Astudillo que emocionó al público congregado en el casco urbano de la localidad palentina. La participación de Juan José Gil Castaño, vecino de la localidad, que a sus 70 años se despidió del triatlón compitiendo 'en casa'. Arropado por tres compañeros del Triatlón Astudillo y vitoreado en cada vuelta de los 10 kilómetros a pie, Juan José puso el broche sentimental a una tarde memorable.

La prueba, que comenzó a las 17:00 horas con la salida femenina y a las 17:14 con la masculina, estuvo marcado por un ambiente festivo. La lluvia hizo acto de presencia durante el tramo de natación, algo que pudo endurecer en parte la prueba, aunque durante el resto de la competición el tiempo acompañó a las mil maravillas sin demasiado calor.

El XIII Circuito de Triatlón 'Diputación de Palencia' seguirá su curso la próxima semana con la prueba de Dueñas, en modalidad 'sprint'. Posteriormente, la competición visitará Boadilla del Camino (2 de agosto), Lantadilla (23 de agosto) y Villamuriel de Cerrato (7 de septiembre), para echar el cierre a esta decimotercera edición.