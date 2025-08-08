Una familia de Segovia lleva a juicio a Disneyland París por un día sin atracciones

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Segovia ha rechazado la demanda presentada por un vecino contra la empresa Euro Disney Associes S. ... A.S., en la que reclamaba el reembolso íntegro de su estancia en Disneyland París. Aunque en la sentencia se asegura comprender la frustración del demandante y su familia por las incidencias sufridas durante su estancia, considera que la solicitud de reembolso resulta «desproporcionada».

El demandante alegaba que durante su visita al parque, y por culpa de una movilización social puntual, no pudo disfrutar de varias atracciones ni de actividades habituales, como la firma de autógrafos por parte de los personajes, lo que consideraba un incumplimiento contractual. Sin embargo, la jueza ha considerado que no existió un incumplimiento esencial del contrato, ya que las incidencias se limitaron a un solo día de los tres que duró la estancia, y el visitante pudo disfrutar del resto de instalaciones y servicios.

El fallo también destaca que la empresa demandada no era en realidad la contratante, sino Euro Disney Vacances S.A.S., tal y como constaba en las condiciones aceptadas al realizar la reserva. Además, la sentencia recuerda que dichas condiciones advierten de la posibilidad de cierres temporales por mantenimiento o razones operativas.

Disneyland París ofreció al cliente invitaciones para una futura visita y el reembolso parcial de los pases 'Disney Premier Access' por valor de 240 euros, compensación que fue rechazada. La jueza ha considerado que estas medidas eran «adecuadas y razonables» en proporción al perjuicio sufrido.

La sentencia, dictada en Segovia, impone las costas del procedimiento al demandante, que aún puede recurrir la decisión ante la Audiencia Provincial.