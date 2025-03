Blancanieves llena de magia el Alcázar de Segovia

Quique Yuste Segovia Jueves, 13 de marzo 2025, 07:52 Comenta Compartir

Hay determinadas ocasiones en las que el Alcázar de Segovia desprende todavía más magia de la habitual. Siempre imponente entre los valles del Eresma y del Clamores, la fortaleza que inspiró a Walt Disney para crear el castillo de Blancanieves ofrece imágenes que impresionan cada vez que que una nevada cubre de blanco sus cubiertas o cuando sus más de 80 metros de altura irrumpen entre la niebla. Las fotos aéreas, con el resto de Segovia al fondo y la sierra de Guadarrama en el horizonte, también acostumbran a causar reacciones entre segovianos y turistas.

Sin embargo, hay momentos en los que esa magia es creada por compañías especializadas en ello. Es el caso de Disney, que ha reservado durante dos días el castillo para promocionar la película de Blancanieves que se estrenará en los cines el próximo viernes 21 de marzo. Y no ha escatimado medios para ello. Además de instalar una gran manzana junto al Acueducto que cada día es objeto de las fotografías de cientos de turistas, Disney también ha llevado hasta el Alcázar a Rachel Zegler, la actriz que dará vida a la protagonista del cuento de los hermanos Grimm.

Zegler ha vuelto a ponerse el traje de uno de los personajes más famosos y carismáticos de Disney para interpretar en el Alcázar segoviano la canción 'Waiting on a wish', uno de los temas principales de la película. Aunque el acceso a la fortaleza ha estado restringido, la compañía ya ha difundido el resultado a través de las redes sociales. No solo Disney. Zegler también ha compartido su presencia en Segovia y la interpretación de la canción en su perfil de Instagram donde acumula más de 2,3 millones de seguidores.

La actividad, además de promocionar el inminente estreno de la película, supone una enorme oportunidad para el Alcázar de Segovia, un monumento que en 2024 estuvo a punto de batir su récord histórico de visitantes.

Su relación con el mundo Disney y con Blancanieves es uno de sus principales atractivos, tal y como han reconocido sus gestores en varias ocasiones. Desde que en septiembre de 2023 la compañía confirmase que Walt Disney había tomado como la fortaleza segoviana para diseñar el castillo de Blancanieves, el número de visitantes que llega al Alcázar por este motivo no ha parado de crecer durante el último año y medio. De hecho, no son pocas las niñas que cada poco tiempo acuden al Alcázar disfrazadas de princesas Disney para hacerse fotografías con un castillo en el que se respira magia.

