Dulces El Toro abrirá indefinidamente una pastelería en Cánovas del Castillo de cara a la campaña navideña

Obras en el local que la firma ocupará en la calle Cánovas del Castillo. R. Jiménez

Valladolid

La firma tordesillana Dulces El Toro abrirá una pastelería en un local de Cánovas del Castillo

La marca de polvorones ocupará una antigua peluquería para abrir una tienda en la capital que ofrecerá sus productos durante todo el año, con la mirada puesta en los turistas

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:31

«En Valladolid no van a poder decir Pamplona». Con este popular proverbio en un llamativo vinilo que cubre los escaparates, Dulces el Toro, firma ... tordesillana conocida por la producción de polvorones además de otras delicatesen, quieren captar la atención para hacer saber que estrenará un nuevo punto comercial en la calle Cánovas del Castillo de Valladolid de cara al próximo mes de octubre. Pastelería Galicia ocupará un céntrico local de la calle Cánovas del Castillo -hasta hace unos meses ocupado por una peluquería- tras la buena acogida que tuvieron el año pasado al establecerse en la Plaza Mayor si bien en aquella ocasión fue de manera estacional. Ahora recalarán en el número 4 con toda la variedad de referencias de la marca cuyas señas de identidad son los productos artesanos con ingredientes de primera calidad.

