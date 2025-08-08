El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Obras de acondicionamiento para la próxima apertura de Brownie. R. Jiménez

Valladolid

La calle Santiago se prepara para la campaña de otoño con remodelaciones de cuatro locales

La marca de moda juvenil Brownie, destinada al público femenino, se sumará en las próximas semanas a la oferta comercial de la céntrica vía junto a la llegada de El Ganso, Primor o la ampliación de Sfera

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:00

En pleno mes de agosto, con la mirada puesta en la campaña comercial de otoño e invierno y con el atractivo del Black Friday y ... de la Navidad. Una intensa temporada comercial a futuro pero que está programándose desde la actualidad con diferentes obras de remodelación de locales en plena calle Santiago con el mismo objetivo: intentar abrir en un par de meses como máximo. Porque cuesta pensar más allá del actual momento vacacional pero lo cierto es que varias marcas de moda, perfumería y cosmética han acelerado los trabajos de adaptación de distintos locales y en diferentes tramos de la céntrica vía para tenerlos listos de cara a la inminente temporada que comercialmente es una de las más importantes del año.

