En pleno mes de agosto, con la mirada puesta en la campaña comercial de otoño e invierno y con el atractivo del Black Friday y ... de la Navidad. Una intensa temporada comercial a futuro pero que está programándose desde la actualidad con diferentes obras de remodelación de locales en plena calle Santiago con el mismo objetivo: intentar abrir en un par de meses como máximo. Porque cuesta pensar más allá del actual momento vacacional pero lo cierto es que varias marcas de moda, perfumería y cosmética han acelerado los trabajos de adaptación de distintos locales y en diferentes tramos de la céntrica vía para tenerlos listos de cara a la inminente temporada que comercialmente es una de las más importantes del año.

El Ganso ha sido la primera tienda en abrir tras un rápido lavado de cara de su nuevo local en el número 20 tras dos años de ausencia en una de las principales vías comerciales de la capital vallisoletana. Una marca que ha regresado en plena temporada de rebajas con lo que ha aprovechado esas ofertas para llamar la atención de sus posibles clientes e invitarles a entrar y conocer su nuevo establecimiento que está junto a la administración de loterías y contigua también al centro comercial de Las Francesas. Se trata de una marca con bastante aceptación entre el público masculino que regresa en plena expansión de atractivas firmas.

En la acera de enfrente, por su parte, casi de manera sorpresiva para viandantes y clientes cerraba hace escasas fechas la marca Inside, de ropa, complementos y accesorios destinada al público juvenil y con una presencia en España cercana a los tres centenares de tiendas. Ahora deja la calle Santiago vallisoletana aunque su presencia comercial continúa en varios centros comerciales. En su lugar en las próximas semanas abrirá la firma Brownie, inicialmente está prevista para e 5 de septiembre, especialmente conocida por un público joven y femenino dado que está dedicada a la moda y accesorios de mujer. Se trata de una marca internacional, con más de un siglo de existencia, pero que en los últimos tiempos está teniendo mucho éxito entre adolescentes y jóvenes con lo que su presencia en plena arteria comercial es un éxito asegurado.

Pero hasta que llegue ese momento de ver el local lleno de clientes se está procediendo a las obras de readaptación a su estética estando ahora ejecutando la primera fase de la obra, es decir, demoler lo anterior, principalmente tabiquería de pladur, para cablearlo de acuerdo a las nuevas necesidades del establecimiento y forrar las paredes para conseguir el nuevo aspecto de una marca que ya se anuncia en los escaparates con la llamada: «Te esperamos». Sin duda, otra implantación internacional de una firma en pleno éxito comercial con la que además se amplía la oferta de venta de Santiago donde las grandes firmas o las más de actualidad siempre están pendientes de abrirse hueco en este espacio comercial en pleno corazón entre la Plaza Mayor y Zorrilla que a su vez está rodeado de otras arterias comerciales como son María de Molina, Doctrinos, Claudio Moyano, Santa María, Constitución…

Ampliación de Sfera

Precisamente en otro tramo de Santiago, El Corte Inglés está inmersa en la remodelación completa de su tienda de moda Sfera. Una modernización del local del número 9 que abrió en el año 2012 y que ahora cambiará su imagen e intentará mejorar su distribución interior tanto en cuanto hacer más atractiva la experiencia del cliente a la hora de encontrar las colecciones de moda y complementos destinadas a mujer, hombre y niños. El espacio cerrado a primeros del verano contaba con una superficie de más de 700 metros cuadrados a los que se sumarán otros 100 metros cuadrados tras la anexión del local contiguo que hasta hace unos meses ocupo la marca de cosmética Kiko Make Up. Ahora todo el local de ese inmueble de la calle Santiago estará dedicado a Sfera, su filial de gran éxito en los últimos tiempos y también en la capital vallisoletana dado que cuenta con amplios espacios tanto en el propio centro de El Corte de Inglés del paseo de Zorrilla como en el espacio comercial que ahora se denomina El Corte Inglés Monasterio, en Arroyo de la Encomienda, donde está Hipercor.

Una de las principales características de su establecimiento reformado será la amplia visibilidad de cara al exterior dado que contará con un escaparate cercano a los 100 metros, un atractivo especialmente valorado por la marca en esa vía tan comercial. Así, esta apertura prevista para los próximos meses se oficializará tras casi un año desde que un llamativo vinilo anunciaba a paseantes y clientes la ampliación de la tienda justo en frente a la Iglesia de Santiago.

En otro tramo de la calle, esquina con Zúñiga, la destacada remodelación del histórico local de Zara que se reconvertirá en Primor, la firma que ya cuenta con una destacable presencia en la capital vallisoletana y que desembarcará próximamente en pleno casco histórico ante la creciente demanda de sus productos y servicios. Anunciado desde hace un par de meses con un gran cartel pero ya confirmado por este periódico hace justo un año, lo cierto es que la marca creará un macrocentro de belleza con un amplio porfolio de servicios: desde la propia perfumería y cosmética hasta artículos de parafarmacia, de productos de higiene para mayores y pequeños e incluso de alimentación para bebés, un amplio espacio para el bienestar masculino o variopintos artículos de hogar. Asimismo, las amplias instalaciones del nuevo establecimiento permitirán la apertura de un salón de peluquería profesional.

Por lo pronto el local afronta una gran obra de adaptación del anterior espacio de Inditex para sus nuevas necesidades de venta pudiendo diversificar sus espacios donde destacan los numerosos corners o espacios específicos de sus numerosas secciones pero en un ambiente especialmente vanguardista con espacios muy luminosos y envolventes. Sus vistosos escaparates será otro de sus puntos fuertes en plena milla comercial.

En definitiva, cuatro grandes firmas -El Ganso, Brownie, Sfera y Primor- que tienen ahora alterado el biorritmo comercial de la calle Santiago con numerosos operarios, contenedores de obras y entradas de numerosos camiones de material de construcción pero que en breves fechas permitirá modernizar este céntrico entorno comercial y turístico de la capital vallisoletana.