Cruz Roja homenajea a voluntarios, socios y empresas por su compromiso con la humanidad La cita cita anual en el Teatro Principal ha puesto en valor la solidaridad que hace posible la labor de la organización en la provincia

María Luisa Romero-Mazariegos recibe el reconocimiento a la voluntaria más antigua de manos de la presidenta de Cruz Roja y el delegado de la Junta en Palencia.

Viernes, 5 de diciembre 2025

El Teatro Principal ha acogido este jueves el acto de reconocimiento al voluntariado, socios y empresas de Cruz Roja Palencia, una cita anual que pone en valor el compromiso y la solidaridad que hacen posible la labor de la organización en la provincia.

Proteger la humanidad es uno de los principales mandatos de Cruz Roja, y para lograrlo la participación activa del voluntariado es fundamental. Por ello, en este acto se ha distinguido especialmente la labor solidaria de 13 personas voluntarias de la Organización Humanitaria en la provincia de Palencia, entre las más de 700 personas voluntarias de toda la provincia que participan y dan vida a las cinco Asambleas Comarcales: Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán, Guardo, Venta de Baños, Palencia, y 3 puntos de actividad: Carrión de los Condes, Herrera de Pisuerga y Saldaña. De estos reconocimientos, se han entregado 3 medallas de bronce muy especiales (María Julia Doldán de Guardo, Aproniano Gutiérrez de Venta de Baños y Félix Boada de Palencia) por el compromiso inquebrantable del voluntariado durante todos estos años, y 10 diplomas de reconocimiento a la acción voluntaria. «Hoy es un día para mirar a los ojos y decir gracias. Gracias por cada minuto que habéis dedicado, por cada gesto de apoyo, por cada palabra que ha devuelto esperanza. Porque hacer voluntariado no es solo dar tiempo, es dar vida, es dar humanidad«, expuso la presidenta provincial de Cruz Roja en Palencia, Ana Pérez Del Río.

A continuación, daba comienzo un reconocimiento especial a todas las personas y empresas socias de Cruz Roja en Palencia, uno de los pilares fundamentales para la institución, en la provincia, ya son casi 6.000 personas y empresas socias. Destacó un reconocimiento muy especial a las 2 personas socias con mayor antigüedad (María Luisa Romero, 65 años como socia, y Isabel Ampudia, 50 años como socia), a los 2 socios de menor edad (con tan solo 3 años), y a 6 empresas socias de Cruz Roja en Palencia. «Cada aportación, cada gesto, cada año de compromiso hace posible que lleguemos a quienes más lo necesitan. Las personas y empresas socias sois la fuerza silenciosa que sostiene nuestra labor, el motor que impulsa cada proyecto y cada sonrisa», declaró la secretaria provincial de Cruz Roja en Palencia, Montse Juanes Fernández.

Este año, como novedad, se ha hecho una mención especial, a los 25 años del área de empleo de Cruz Roja, acercando el empleo a las personas en situación de dificultad, mediante la orientación laboral, cursos, formaciones, y prácticas en empresas. Y finalizando los reconocimientos, este año Cruz Roja en Palencia ha querido reconocer la labor, dedicación y compromiso de María Isabel García Cortés, trabajadora en la institución desde 1987.

En el final del acto, la presidenta hizo una mención muy especial a la actuación de Cruz Roja en la intervención de los incendios forestales de este verano. Desde el primer momento en el que se declaró la emergencia, Cruz Roja puso a disposición de las instituciones todos los recursos humanos y materiales. Se activaron los Equipos de Respuesta Básica en Emergencias (ERBE) así como del ERIE (Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias), que habilitó 3 albergues provisionales para ofrecer refugio a quienes tuvieron que abandonar sus casas: uno en Guardo, y dos en Saldaña. En total, se atendieron a 257 personas evacuadas. Pero más allá del alojamiento, el equipo del ERIE psicosocial ofreció apoyo psicológico a quienes vivieron momentos de angustia, y Cruz Roja Juventud llenó de juegos, sonrisas y compañía los albergues, haciendo más llevadera la estancia de niños, niñas y adolescentes.

«Todo esto fue posible gracias a la entrega de nuestro voluntariado y a cada persona, empresa, asociación y las administraciones públicas, muchas de ellas hoy aquí presentes, que donaron recursos, ofrecieron alojamientos, entregaron ropa, comida, juguetes, o simplemente un gesto de ánimo a quienes lo estaban perdiendo todo. Gracias a todas las personas por recordarnos que la solidaridad sigue siendo uno de los pilares más firmes de nuestra sociedad. Gracias por no mirar hacia otro lado», concluyo la presidenta de Cruz Roja en Palencia.

La gala estuvo conducida por la comunicadora y vicepresidenta de Cruz Roja en Palencia, Nati Melendre, y acompañando a la presidenta provincial de Cruz Roja en Palencia, Ana María Pérez del Río, se encontraban, el delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo; la vicepresidenta primera de la Diputación de Palencia, María José de la Fuente Fombellida; la delegada del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palencia, Charo García Carnés,;la delegada del Servicio de Mayores e Igualdad, María del Mar Rodríguez Palomero; Almudena Luis Lazcano, jefa de Unidad de Violencia de la Subdelegación del Gobierno, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Además, durante el evento, actuó la artista palentina, Sara Bureba, acercando la música y la solidaridad a todas las personas asistentes, regalando momentos muy emotivos.