Cruz Roja ha atendido este año a 207 personas sin hogar que padecen el frío en la calle

En el Día Europeo de las Personas sin Hogar, que se celebra cada año el 23 de noviembre, Cruz Roja quiere recordar la importancia de visibilizar y crear conciencia sobre la situación del sinhogarismo en Europa. Según el último informe de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA), el número de personas en situación de 'sinhogarismo' aumentó un 43,8% en el último año, pasando de 890.000 a más de 1,2 millones en 2024.

En España, Cruz Roja trabaja para ofrecer apoyo y acompañar a personas sin hogar durante todo el año, aunque las necesidades y la actividad se incrementa en los períodos de temperaturas extremas. En 2024, la organización atendió a más de 23.000 personas en situación de calle y, en lo que llevamos de año, ya ha prestado apoyo a 22.150 personas sin hogar, de las que el 83% son hombres.

Detrás de cada cifra hay una historia, un nombre, una vida que merece cuidado y dignidad, por lo que el compromiso e implicación de las cerca de 7.000 personas voluntarias (56% mujeres) que participan en este proyecto es vital. Se trata de un voluntariado altamente comprometido, con una edad promedia de 45,5 años y una media de antigüedad en Cruz Roja de más de cuatro años.

Ante la llegada del frío, Cruz Roja ha intensificado sus recursos y en sus rutas preestablecidas, en su mayoría nocturnas, estas Unidades de Emergencia Social ofrecen a las personas sin hogar bebidas calientes, mantas, sacos de dormir, productos de higiene personal, información de recursos temporales donde alojarse para evitar el frío, pero también conversación y escucha, lo que permite a los equipos detectar posibles necesidades o problemas de salud que requieren de atención inmediata.

Entre las provincias que habitualmente registran una mayor bajada de las temperaturas figura Palencia, donde las UES (Unidades de Emergencia Social) salen todas las semanas. Concretamente, en la capital, en lo que va de 2025, ha atendido a 207 personas (178 hombres y 29 mujeres) y además se ha hecho entrega de sacos y otras actividades de intervención directa a personas sin hogar a 40 hombres y 3 mujeres. Y esto es posible por la tarea de 19 personas voluntarias en la provincia (11 hombres y 8 mujeres), según indican desde la organización, que recalca que el programa está subvencionado por la Junta de Castilla y León, financiado con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del RPF y sobre Sociedades para la realización de programas de interés general.

Cruz Roja sale en Palencia los lunes y jueves en rutas de apoyo a las personas en situación de 'sinhogarismo', con un equipo de personas voluntarias y un vehículo aprovisionado de todo lo necesario: termos de bebida caliente, alimentos de primera necesidad, materiales de abrigo como sacos, mantas, y también, kits de higiene personal. Además de la atención nocturna que dispensan a las personas en sinhogarismo, Cruz Roja les ofrece atención integral para cualquier gestión, acompañamiento o ayuda en procesos de reinserción.

Entre las prioridades de Cruz Roja para con las personas en situación de calle está evitar que lleguen a cronificar su situación, prestando especial atención a aquellas opciones que les permita poner fin a ese problema.