Salida del Cros del Patronato de la pasada edición. Marta Moras

Palencia

El Cros del Patronato cumple 31 años fiel a su esencia

Isla Dos Aguas volverá a acoger el domingo una cita que combina atletismo escolar, popular y federado en un circuito íntegramente de hierba

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 28 de octubre 2025, 12:10

Comenta

Ni las tres décadas transcurridas ni los cambios de escenario han podido alterar la esencia del Cros del Patronato, una prueba que se ha ganado ... por derecho propio un hueco entre las tradiciones deportivas más atractivas de la capital. El próximo domingo 2 de noviembre, el Parque Isla Dos Aguas volverá a vestirse de corto para acoger su trigésimo primera edición desde las 11:45 horas, en una mañana en la que convivirán atletas federados, escolares y corredores populares bajo un mismo espíritu.

