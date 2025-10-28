El Cros del Patronato cumple 31 años fiel a su esencia

Ni las tres décadas transcurridas ni los cambios de escenario han podido alterar la esencia del Cros del Patronato, una prueba que se ha ganado ... por derecho propio un hueco entre las tradiciones deportivas más atractivas de la capital. El próximo domingo 2 de noviembre, el Parque Isla Dos Aguas volverá a vestirse de corto para acoger su trigésimo primera edición desde las 11:45 horas, en una mañana en la que convivirán atletas federados, escolares y corredores populares bajo un mismo espíritu.

La competición contará con dos circuitos de 500 y 1.600 metros, ambos completamente sobre hierba y diseñados para zapatillas con clavos, y abarcará diez categorías que van desde prebenjamines hasta mayores de 45 años. Como cada año, el evento busca fomentar el deporte base, la convivencia y la participación popular, rasgos que lo han convertido en una de las pruebas con más participación del calendario palentino.

«Son 31 ediciones, lo que nos da idea de la tradición y el calado que tiene esta prueba en todo Castilla y León», subrayó el lunes Orlando Castro, concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, durante la presentación celebrada en el Ayuntamiento de Palencia. «Aúna el atletismo más escolar con el popular e incluso con los atletas con licencia federativa. El circuito de Isla Dos Aguas mantiene esa esencia del cros clásico: exigente, pero también equilibrado y accesible», destacó el edil.

Desde la organización, el entrenador del Puentecillas, Francisco Caballero, recordó la evolución que ha tenido esta cita en tres décadas. «Hace unos años trasladamos la organización al Parque Isla Dos Aguas, y creo que fue un acierto. Antes se celebraba en el Parque del Sotillo, pero las zonas asfaltadas le hicieron perder parte de la esencia del campo a través», señaló. «Este cros siempre ha sido muy inclusivo, porque integra el deporte federado, el escolar y el popular. Aquí puede participar cualquier persona, desde edades muy tempranas hasta adultos de cualquier edad», analizó.

La prueba popular, a partir de las 13:20 horas, reunirá a todas las categorías desde sub-16 en adelante, con las categorías juveniles y las populares agrupadas en tres divisiones: de 24 a 34 años, de 35 a 44, y de 45 años en adelante. «Correrán todos juntos en un circuito completamente de hierba, gracias a que podemos utilizar parte de la pista de prácticas del campo de golf», añadió Caballero. «Eso le da un valor añadido, porque aprovechamos unas instalaciones muy cuidadas que no suelen destinarse a este tipo de eventos. Es cierto que quizá no es un cros especialmente duro, pero sí rápido y técnico, ideal para quienes buscan afinar su forma antes del Campeonato de España de Campo a Través en Atapuerca, que se celebra veinte días después».

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el martes 28 a las 23 horas, tanto en la web del Patronato (pmdpalencia.com) como en la del propio evento (crosspmd.blogspot.com). No se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba, aunque los dorsales podrán recogerse en el centro de competición 20 minutos antes del inicio de cada carrera.