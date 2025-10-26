Carla Gallardo firma en Valencia la quinta mejor marca española de la historia

La Media Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich volvió a confirmar este domingo su condición de cita de referencia mundial. Ni el viento ni la ... humedad impidieron que se vieran marcas de primer nivel en una edición que volvió a reunir a la élite internacional. En ese escenario de excelencia, Carla Gallardo volvió a brillar con luz propia terminando como la primera española y logrando la quinta mejor marca nacional de la historia en Media Maratón (1:09:14). Un grandísimo resultado en su primera prueba de la temporada para una Carla Gallardo que llegaba con muchas ganas e ilusión, pero sin expectativas.

La atleta palentina fue la primera española en cruzar la meta con un tiempo de 1:09:14, registro que la coloca como la quinta mejor marca nacional de todos los tiempos en la distancia y que supone además su mejor marca personal, rebajando en más de tres minutos su anterior tiempo (1:12:41). Con ese resultado, la atleta de Puma fue décima en la clasificación general femenina, en una prueba que una vez más ofreció un nivel de talla mundial.

La victoria fue para la keniana Agnes Jebet Ngetich, que paró el reloj en 1:03:08, mejor marca del año y la tercera mejor de la historia, a solo quince segundos del récord mundial. En categoría masculina, el etíope Yomif Kejelcha se impuso con 58:02, logrando su tercer triunfo consecutivo en Valencia. Ambos se quedaron cerca de sus propios récords mundiales debido al viento en contra que marcó gran parte del recorrido. Carlos Mayo fue el primer español en categoría masculina con 01:00:45.

Pese a esas condiciones, el circuito valenciano volvió a ser sinónimo de grandes actuaciones. Entre ellas, la de Carla Gallardo, que afrontaba la prueba con la prudencia de quien sigue descubriendo la media maratón, una distancia en la que apenas se ha estrenado hace un año, cuando fue subcampeona de España.

La atleta palentina llegaba con «mucha ilusión por correr en Valencia», tras «una preparación muy buena» en la que había disfrutado «mucho entrenando». Sin marcarse un objetivo de tiempo concreto, con la estrategia clara de ir «de menos a más» y con la intención de «hacer una carrera en progresión». La estrategia funcionó a la perfección. Su regularidad y control de los ritmos la situaron desde el ecuador de la prueba como la mejor española, consolidando su posición entre las diez primeras clasificadas.

El podio nacional lo completaron Meritxell Soler, segunda española y decimocuarta en la general con 1:09:14, y Alicia Berzosa, tercera con 1:10:37 (decimoséptima).

El resultado de Carla Gallardo confirma la progresión ascendente de la atleta palentina, regresando a las grandes citas tras dos años muy complicados por culpa de las lesiones. Este mismo año ya logró batir el récord de España de 10K en ruta con un tiempo de 31:11 en Laredo. Aquella gesta fue un punto de inflexión en su carrera y su actuación en Valencia consolida esa evolución hacia las distancias largas, en las que se mueve cada vez con mayor solvencia.

Además, la Media de Valencia supone el inicio de una nueva temporada para Gallardo, que en las próximas semanas centrará su atención en el campo a través, su gran especialidad. «Después de la Media correré un par de cros con el objetivo de clasificarme para el Campeonato de Europa de Cros, y también me gustaría ir al Mundial», señalaba la palentina como sus próximos grandes objetivos.