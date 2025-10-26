El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de Carla Gallardo en la prueba de Laredo. Juan Antonio Fernández

Carla Gallardo firma en Valencia la quinta mejor marca española de la historia

La atleta palentina fue la primera española en la Media Maratón tras entrar en décima posición y firma su mejor marca personal (1:09:14)

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:10

Comenta

La Media Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich volvió a confirmar este domingo su condición de cita de referencia mundial. Ni el viento ni la ... humedad impidieron que se vieran marcas de primer nivel en una edición que volvió a reunir a la élite internacional. En ese escenario de excelencia, Carla Gallardo volvió a brillar con luz propia terminando como la primera española y logrando la quinta mejor marca nacional de la historia en Media Maratón (1:09:14). Un grandísimo resultado en su primera prueba de la temporada para una Carla Gallardo que llegaba con muchas ganas e ilusión, pero sin expectativas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre se masturba a plena luz del día en la plaza de las Cortes
  2. 2 Herido un octogenario tras colisionar un coche y un bus urbano en San Pablo
  3. 3 Tres heridos, entre ellos dos menores, tras volcar un turismo en la N-601 en Laguna
  4. 4

    Cae el primer bolardo para evitar cabezazos contra las farolas de la miniacera del viaducto de Arco de Ladrillo
  5. 5 Asalta una gasolinera mientras come un helado y acaba detenido en una casa en ruinas
  6. 6 Descubren un yacimiento al plantar el bosque que conmemora el Fuero de Brañosera
  7. 7

    «Que Motores de Valladolid sea prioritaria para Horse te da una pequeña ventaja, pero no lo es todo»
  8. 8

    El renovado entorno del viaducto de Arco de Ladrillo crea un peligroso islote sin pasos para peatones
  9. 9 Detenido en Valladolid un fugitivo condenado por violar a una menor en Moldavia
  10. 10

    Empieza a funcionar un grupo para acompañar el duelo de familiares de fallecidos por suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Carla Gallardo firma en Valencia la quinta mejor marca española de la historia

Carla Gallardo firma en Valencia la quinta mejor marca española de la historia