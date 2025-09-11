El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El mapa de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: recorrido y toda la información
Actuación de Iván Ferreiro en el Salón. Marta Moras

Este fue el coste de los conciertos de San Antolín

La actuación más cara, con un presupuestos de más de 63.500 euros, fue la de Iván Ferreiro, seguida de la de Walls, con un caché de casi 55.000 euros

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:57

En torno a 820.000 euros es el presupuesto global con el que se ha contado para las fiestas de San Antolín. Al menos, esta ... es la cifra que ha dado a conocer el concejal de Festejos, Francisco Fernández. Un presupuesto del que prácticamente la mitad se ha marchado en la contratación de actuaciones musicales. Algo más de 415.000 euros se han destinado a una docena de contratos (los de mayor formato), pero aún queda fuera de este listado un largo número de pequeñas actuaciones musicales, cuyos costes no se han visto desglosados (verbenas, festivales de DJ, colaboraciones con emisoras de radio, conciertos para los vermús musicales o el espectáculo de El Nido con la Banda de Música, entre otros).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid
  2. 2 El mapa de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: recorrido y toda la información
  3. 3 La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  4. 4 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  5. 5 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  6. 6

    Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos
  7. 7 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  8. 8 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Miércoles 10 de septiembre
  9. 9

    Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid
  10. 10

    El estado del cuerpo hallado cerca del PRAE complica su identificación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Este fue el coste de los conciertos de San Antolín

Este fue el coste de los conciertos de San Antolín