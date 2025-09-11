Este fue el coste de los conciertos de San Antolín

En torno a 820.000 euros es el presupuesto global con el que se ha contado para las fiestas de San Antolín. Al menos, esta ... es la cifra que ha dado a conocer el concejal de Festejos, Francisco Fernández. Un presupuesto del que prácticamente la mitad se ha marchado en la contratación de actuaciones musicales. Algo más de 415.000 euros se han destinado a una docena de contratos (los de mayor formato), pero aún queda fuera de este listado un largo número de pequeñas actuaciones musicales, cuyos costes no se han visto desglosados (verbenas, festivales de DJ, colaboraciones con emisoras de radio, conciertos para los vermús musicales o el espectáculo de El Nido con la Banda de Música, entre otros).

De esta forma, la cifra final se aproximaría a ese 60 ó 70% de la cuantía global a la que se refirió el propio concejal cuando presentó la programación musical.

De lo que sí hay datos concretos es del coste de las grandes actuaciones de San Antolín, puesto que aparecen reflejadas en la Plataforma de Contratación de las Administraciones Públicas.

Se trata de licitaciones cerradas por la Concejalía de Contratación del Ayuntamiento d Palencia y pueden encontrarse en ese listado hasta doce procedimientos.

El de mayor cuantía es el contrato cerrado con el cantante gallego Iván Ferreiro, que en su día comandó el popular grupo de indie rock Los Piratas'. Traer a Ferreiro, ahora en solitario, le ha costado al Ayuntamiento de Palencia 52.486 euros, a los que hay que sumar el IVA, con lo que el coste final ha sido de 63.508 euros. La segunda cifra más alta la ha marcado la actuación de Walls, un cantante emergente que ya cuenta con un caché superior al de intérpretes con mayor reconocimiento popular. Walls le ha costado al Ayuntamiento 54.951 euros y Ruslana, en un caso parecido, ha presentado un caché de 42.961 euros, con los impuestos incluidos.

Ya por debajo de los 40.000 euros figura el resto de nombres. Melody encabeza el listado con un caché sin impuestos de 30.000 euros (36.300 como precio final) y le siguen con algo más de 30.000 euros el festival Palencia en Negro, el cantante Depol o la popular Shaila Dúrcal.

Coste de los principales conciertos sin impuestos

- Ciclo de conciertos «Palencia En Negro»: 29.495

- Concierto de MELODY: 30.000

- Christina Rosenvinge y Nadia Álvarez: 26.075

- Concierto Fillas de Cassandra: 25.875

- Concierto Shaila Dúrcal: 29.175

- Concierto WALLS: 45.414

- Concierto Iván Ferreiro: 52.486

- Concierto de Immaculate Fools: 27.399

- Concierto DEPOL: 28.295

- Concierto RUSLANA: 35.505

- X Festival Heavy: 23.500

- Concierto de Balkan Paradise Orchestra: 24.775