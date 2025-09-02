El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ruslana, durante su actuación en Palencia. Marta Moras

Ruslana se cita con los jóvenes de Palencia en el Salón

La actuación de la hispano-ucraniana, que saltó a la fama tras su paso por 'Operación Triunfo' da el relevo al esperado concierto de Iván Ferreiro previsto para este martes

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:53

La artista de origen ucraniano Ruslana actuaba anoche en el escenario del Paseo del Salón como el plato fuerte de la programación musical en la antesala de San Antolín. La cantante de 19 años saltaba a la fama en 2023 tras su participación en 'Operación Triunfo', siendo la alumna más joven de la escuela.

Fue entonces cuando su nombre empezó a resonar con fuerza en las plataformas digitales. Después llegaría el momento de presentar su primer disco 'Génesis', un álbum que supone un viaje emocional por los géneros pop rock reflejando su propia personalidad como artista. 'Amigos' y 'Ojeras' son dos de sus canciones más conocidas y estas no faltan nunca dentro de su repertorio musical para hacer así las delicias de sus seguidores durante cada concierto.

Tras recorrer varias ciudades españolas, la 'extriunfita' hizo parada en Palencia en uno de los conciertos más esperados por parte de los adolescentes y jóvenes que se congregaron para disfrutar no solo de sus canciones sino también del cuerpo de baile con el que cuenta en cada actuación.

Desde primera hora de la tarde, varios jóvenes se encontraban sentados con el objetivo de poder disfrutar del concierto en primera fila y no perderse detalle. La buena temperatura también ha animado a que se fueran incorporando cada vez más personas hasta minutos antes del concierto.

Antes, en la Plaza Mayor se había celebrado el Festival Internacional de Folklore A Concejo Palencia con las actuaciones de grupos procedentes de Macedonia del Norte, Colombia y España.

Y este martes, día de San Antolín, los palentinos podrán disfrutar de uno de los momentos más esperados de estas fiestas, el concierto de Iván Ferreiro. El gallego, una de las grandes referencias del género indie en nuestro país, recala en la capital para presentar su último trabajo, 'Trinchera Pop 2025'.

