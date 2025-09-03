El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El músico gallego Iván Ferreiro. Marta Moras

Las trincheras del pop se llenan en Palencia con la voz de Iván Ferreiro

El músico gallego presentó su último trabajo ante cientos de personas en un entregado parque del Salón

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:23

Palencia vivió anoche una de sus citas más esperadas. Iván Ferreiro saltó al escenario del Paseo del Salón en el día grande de San Antolín ... conquistando a centenares de personas en un concierto que mezcló los temas de su último álbum, 'Trinchera Pop' con canciones que ya forman parte de la memoria de varias generaciones.

