Las trincheras del pop se llenan en Palencia con la voz de Iván Ferreiro

Palencia vivió anoche una de sus citas más esperadas. Iván Ferreiro saltó al escenario del Paseo del Salón en el día grande de San Antolín ... conquistando a centenares de personas en un concierto que mezcló los temas de su último álbum, 'Trinchera Pop' con canciones que ya forman parte de la memoria de varias generaciones.

El exlíder de Los Piratas apareció en el escenario a las once y media de la noche, totalmente puntual, arropado por su banda habitual para desplegar un repertorio que combinó la frescura de su último trabajo con clásicos ya imprescindibles de su carrera en solitario.

El músico gallego, referente indiscutible del indie español, se presentó con la fuerza de quien sabe que su repertorio forma parte ya de la memoria colectiva. Y lo hizo en una cita gratuita y abierta a todos convirtiendo el centro de Palencia en un escenario irrepetible.

Desde los primeros acordes, Ferreiro dejó claro que la noche no iba a ser una más. El artista desplegó sus últimas canciones, con las que confirma su capacidad de reinventarse sin perder la esencia, y las entrelazó con piezas ya imprescindibles de su trayectoria en solitario y de su etapa al frente de Los Piratas.

Con el tema 'Canciones para no escapar' inició una actuación a la que seguirían 'La gran belleza y la juventud' y 'Dejar Madrid', todas ellas coreadas con una intensidad que convertía cada canción en un himno compartido. Ferreiro, con esa voz quebrada y emocional que lo caracteriza, encontró eco inmediato en el público. La conexión fue total convirtiendo el concierto en un diálogo íntimo a pesar de la multitud.

Entre el público, varias generaciones. Sobre todo, jóvenes treintañeros y también muchos entrados en la década de los cuarenta que no se reencontraban con el artista que desde la celebración del Palencia Sonora de 2019 no volvía pasaba por la capital.

«Buenas noches Palencia, vamos a tratar de hacer canciones bonitas y emocionantes. Yo voy a hablar poco. Gracias a todos por estar hoy aquí», anunció a los pocos minutos de salir al escenario para así ya no dejar de cantar.

La actuación de Iván Ferreiro ha sido uno de los momentos más especiales de estas fiestas que este miércoles continúan su programación musical con los conciertos de Nadia Álvarez y Christina Rosenvinge en la Plaza Mayor y de El Nido y la Banda Municipal en la Plaza de la Inmaculada con la Catedral de fondo.