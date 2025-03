La cooperativa de limpieza Colimpa entra en concurso de acreedores y desaparece

El 80% de los trabajadores están recolocados en otras empresas de limpieza, que incluso se han hecho cargo de los salarios que se les adeudaban ... después de arrastrar una difícil situación que se hizo ya insostenible en octubre pasado. Los socios, once en el momento de la fundación en octubre de 1982 y siete ahora, también se han recolocado en parte en otras empresas de limpieza por un derecho de subrogación aplicado por los clientes (o centros de trabajo, es decir oficinas, locales y comunidades de vecinos principalmente).

La competencia, cada vez mayor, y la negativa de las entidades bancarias a seguir financiando a Colimpa ha derivado en una situación, «muy dolorosa», como apunta Amando Sánchez, el director de la empresa y uno de los socios fundadores hace ya casi 43 años, que reconoce que los socios trabajadores acumulaban a final de año dos nóminas impagadas y los empleados las mensualidades de este año.

La deuda de la Seguridad Social y de algunas cantidades a Hacienda ha motivado también el embargo de cuotas a clientes a los que Colimpa prestaba servicios como son las comunidades de vecinos. La situación ha empeorado hasta que los socios han presentado en el Juzgado la petición de proceso concursal para la cooperativa Colimpa de Palencia.

«Hay mucha competencia, pero además siempre hemos sido una empresa que primábamos los aspectos laborales por encima del rendimiento económico y cualquier vaivén nos afectaba más y ya la negativa de las entidades de seguir financiando nos ha llevado a esta situación», lamenta Amando Sánchez, aliviado en cierto modo por el hecho de que un 80% de los socios trabajadores y empleados estén recolocados. «Quedamos los socios, no con toda la jornada, pero sí se les ha subrogado en muchos centros, y puestos en contacto con otras empresas de limpieza, han ofertado presupuestos a los clientes y se han ido quedando con la mayor parte». Aún quedan flecos para que la situación laboral de los empleados de Colimpa mejore porque no todos están a jornada completa. Y es que si una limpiadora se ocupaba por ejemplo de tres oficinas y diez comunidades, la nueva empresa puede que le contrate por alguno de esos trabajos, subrogándole por la parte de la jornada que le ocupa, no exactamente por lo que tenía ya que la limpieza de unos u otros edificios o locales conforma diferentes contratos.

Colimpa ahora mismo ha cesado su actividad, que se ha ido reduciendo hasta prácticamente su extinción. «Nos quedan algunos clientes a los que no podemos dar buen servicio por razones obvias, así que ya no prestamos servicios», afirma el director de Colimpa, que se encuentra pendiente de la aprobación del proceso concursal para luego liquidar bienes materiales y equipos.

Desde la creación en 1982 de Cooperativa de Limpieza Palentina Sociedad Cooperativa por parte de un grupo de jóvenes desempleados, Colimpa creció y llegó a tener más de 60 empleados. Entonces, con el inicio de la actividad, culminaban un largo proceso para salir de la situación de desempleo y apostaban por el autoempleo en la forma societaria de cooperativa de trabajo asociado. En el cumplimiento de las bodas de plata en 2008, celebraba que se había consolidado como una empresa puntera en Palencia y Valladolid, que facturaba por encima de los 600.000 euros.