El Consorcio del Canal de Castilla impulsa la musealización de la Nave de Picos en Alar

El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, del que forman parte las instituciones provinciales de Palencia, Burgos y Valladolid, ha sacado a licitación con un presupuesto de 200.000 euros las obras de mejora de la accesibilidad y musealización de la Nave de Picos del Canal de Castilla en Alar del Rey.

En la actualidad, este espacio alberga la oficina municipal de turismo en su extremo más alejado del casco urbano, lo que obliga a los visitantes a acceder por la puerta sur del edificio. Así, el objetivo es invertir el acceso a la fachada norte, de manera que los turistas tengan que hacer el recorrido hasta el mostrador de información por el interior de la nave.

Este trayecto se cualifica con elementos de musealización dentro de la nave, que no condicionan otros posibles usos de la misma como exposiciones u otros eventos. Se trata de elementos dispuestos por el suelo y las paredes «que dejan a la vista el inmenso bosque de pilares de madera que caracterizan al inmueble para poner en valor su atractivo sistema estructural con un sistema de rayos láser que rebotarán sobre cada pilar», informan fuentes de la Diputación de Palencia. Asimismo, en el suelo se plantea un sistema de barras LED en color azul que reproducirán el plano en forma de 'Y' del Canal de Castilla desde Alar del Rey hasta Valladolid y Medina de Rioseco.

Este itinerario desde el acceso principal hasta la oficina y la cafetería se plantea así como una «experiencia sensorial que pone en valor la riqueza artística de este itinerario interprovincial», apuntan estas mismas fuentes. Además, lo largo de la línea luminiscente que representa al Canal de Castilla, se ordenarán las principales localidades por las que discurre. Un sensor de proximidad permitirá que, al acercarse a los puntos de cada municipio, se enciendan paneles fotográficos retroiluminados en las paredes del interior del edificio y que resaltarán un monumento de la misma.

En el exterior

Por otra parte, en el exterior se prevé mejorar el acceso y el paseo junto a la dársena con una plataforma para la terraza de la cafetería, que se «adentra en su interior volando sobre el agua». El paseo realizado en madera resaltará además los raíles del ferrocarril que llevaba el carbón de coque desde las minas de Castillería y Santullán para ser cargado en barcazas que lo trasladaban a las dársenas de Palencia y Valladolid.

Para la consecución de la obra se ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Alar del Rey, que ha asumido los costes de la redacción del proyecto, la dirección de obra y la coordinación de seguridad.