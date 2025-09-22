Mejora el puente de Valdemudo, el primero construido en el Canal de Castilla

El Norte Palencia Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:00 Comenta Compartir

La presidenta de la Diputación de Palencia y presidenta del Consorcio del Canal de Castilla, Ángeles Armisén, acompañada por diputado de Turismo, Francisco Pérez, y el teniente de alcalde de Husillos, Luis Frechilla, ha visitado las obras de la rehabilitación del histórico puente de Valdemudo, en el municipio de Husillos, que se están llevando a cabo en el marco del Plan de Sostenibilidad de Canal de Castilla. Los trabajos, actualmente en ejecución, presentan ya un avance muy apreciable. El importe total de la actuación asciende a 51.425 euros, de los que 47.432 corresponden a la ejecución de la obra y el resto a la redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.

El objetivo de la actuación es mejorar la conexión entre las dos márgenes del Canal de Castilla para facilitar recorridos circulares a lo largo de los caminos de sirga, así como la recuperación ambiental del entorno.

El puente de Valdemudo, finalizado en 1754, fue el primero de los construidos en el Canal de Castilla y el único diseñado por el ingeniero Carlos Lemaur, director de las obras hasta 1755.

Su singularidad, ya destacada por Jovellanos, radica en que fue fabricado sobre el suelo, ahorrando el uso de cimbras, y presenta un gran arco que cruza el Canal en el punto en que se encuentra con la Cañada Real Leonesa Oriental, facilitando en su origen el paso de ganados trashumantes.

La actuación actual se centra en la regeneración estructural del puente, consolidando muros de mampostería y sillería deteriorados, con el fin de recuperar su resistencia original sin alterar su aspecto ni reducir su permeabilidad. El proyecto incluye también la ejecución de una pasarela peatonal que salva el cruce de la carretera CL-615, recuperando el trazado del camino de sirga hasta el puente, ya finalizada.

El tramo entre el puente de Valdemudo y Calahorra de Ribas, con su triple esclusa y el cruce con el río Carrión, es considerado uno de los más bellos del Canal, donde los elementos patrimoniales y naturales se suceden en ambas márgenes.

En el marco del Plan de Sostenibilidad Turística

La rehabilitación del puente se enmarca en el programa de mejora de la continuidad de los caminos de sirga, que cuenta con un presupuesto global de 620.000 euros en Palencia y contempla actuaciones similares en Becerril de Campos y la esclusa 33 de Villamuriel de Cerrato, así como otras ya finalizadas, como la construcción de una pasarela peatonal bajo el puente de la P-953 en Fuentes de Nava.

Ampliar La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, en la visita a las obras.

En el marco de ese plan, ya se ha finalizado la rehabilitación del puente de Villaumbrales, que ha contado con un presupuesto de 47.320 euros. Además, se están a punto de acabar los trabajos de la iluminación ornamental del puente y de la Casa del Rey con criterios de eficiencia energética (45.375 euros), la reforma de la planta baja de este edificio para incorporar una cafetería y renovar instalaciones (250.000 euros), así como la actualización de la exposición de la primera planta.

El Plan de Sostenibilidad Turística del Canal de Castilla está promovido por el Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, integrado por las Diputaciones de Palencia, Burgos y Valladolid, y cuenta con la colaboración del clúster AEICE. Se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con fondos de la Unión Europea – NextGenerationEU, en el marco del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Castilla y León 2023-2026.

Este programa apuesta por la transición verde y sostenible, la digitalización, la mejora de la eficiencia energética y la puesta en valor de los recursos patrimoniales y turísticos vinculados al Canal, consolidándolo como un corredor ecológico y cultural de referencia y como un destino singular del turismo de interior en España.En conjunto el programa para la mejora de la continuidad de los caminos de sirga tiene un presupuesto total de 620.000 euros.