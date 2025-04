El congreso del PSOE ratificará a Miriam Andrés como secretaria de Palencia

Miriam Andrés será proclamada de nuevo secretaria general del PSOE de Palencia este sábado. Será de manera automática tras ser la única candidata en las ... primarias celebradas recientemente, si bien el Partido Socialista de Palencia afrontará una nueva etapa ya que tendrá que renovar la ejecutiva este sábado en su XV Congreso Provincial. También serán elegidos los representantes del comité autonómico y el comité provincial y los representantes de la provincia en el comité federal del partido. El encuentro se celebrará en la Casa del Pueblo de Barruelo de Santullán (se ha elegido este enclave al tratarse de la Agrupación Local más antigua del partido en la provincia) bajo el lema 'Quedarse es futuro. La inauguración está prevista a las 9:15 horas por parte del secretario regional de Organización, Daniel de la Rosa y se clausurará en torno a las 13:30 con la intervención del nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

A la cita acudirán 81 delegados de 21 agrupaciones locales, 4 delegados de las Juventudes Socialistas, los 37 miembros de la ejecutiva provincial actual y cerca de medio centenar de invitados, entre alcaldes y militantes del partido.

Pero el objetivo del congreso, además de ratificar a Miriam Andrés como secretaria, va más allá, según ha explicado hoy el secretario de Organización, Antonio Casas, ya que en el encuentro se pondrán sobre la mesa posibles respuestas a los desafíos más destacados a los que se enfrenta Palencia y que más preocupan a los ciudadanos, como es la despoblación, la vivienda, la agricultura, la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias, la modernización y ampliación del regadío, la deficiente atención sanitaria en el medio rural, la exigencia de la puesta en marcha de la radioterapia, los servicios públicos, el acercamiento de las administraciones a la población y la mejora del acceso a internet en todos los municipios como herramienta de desarrollo.

El Partido Socialista de Palencia también pondrá sobre la mesa su posicionamiento respecto a la implantación de macrogranjas y plantas de biogás en la provincia, un asunto sobre el que han acusado de «dejación de funciones» a la Junta de Castilla y León. También el PSOE llama la atención de la Diputación de Palencia para que manifieste cuál es su postura en torno a estas instalaciones, «porque el equipo de gobierno debe pronunciarse sobre su posición, no decir siempre que es un tema que no le incumbe, sobre el que no tiene competencias», ha afirmado Antonio Casas.

Sobre la proximidad de unas elecciones regionales, previstas para el año que viene o ante la posibilidad de un adelanto electoral, Casas aseguró que el partido está preparado. «Queda poco menos de un año hasta que haya que convocar las elecciones autonómicas, pero siempre cabe esa posibilidad. El propio secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, las ha sido exigido. Es decir, no lo exigiríamos si no estuviésemos preparados para ello, la maquinaria del partido siempre está preparada».