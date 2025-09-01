El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

inauguración del congreso en Paredes el pasado viernes, con Antonio López. Marta Moras

El congreso de Paredes arroja líneas de trabajo contra la despoblación

Un centenar de congresistas participa en el evento Agua, Arte y Vida en el centro de artes escénicas Jorge Manrique durante el pasado fin de semana

El Norte

Palencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:28

El centro de artes escénicas Jorge Manrique ha acogido durante el pasado fin de semana el Congreso Agua, Arte y Vida, vinculado al Canal de Castilla, que ha reunido a más de cien congresistas y por el que han pasado cientos de interesados en un programa que ha vinculado cultura y territorio. Organizado por España Creativa y el Ayuntamiento de Paredes, el evento ha sido patrocinado por Red Eléctrica de España e Iberecológica.

Este formato ha favorecido una información directa, transparente y con contacto personal. La gran participación del público con aportaciones en todas las mesas ha dado una idea del interés despertado y lo acertado de la temática del programa. «El debate, el conocimiento y la intelectualidad presentes estos días en Paredes han permitido ver los árboles del bosque, intuir líneas de trabajo para afrontar con soluciones originales problemas que nos llevan asaltando desde hace tiempo como son el reto demográfico, la sostenibilidad de nuestro modelo económico y social o el papel de la cultura y la identidad local como cimientos del trabajo posterior«, señaló el alcalde Paredes de Nava, Luis Calderón.

El congreso se inició en la tarde del viernes 29 con un coloquio con el maestro de la pintura Antonio López que atrajo a numeroso público que llenó el centro. Esa tarde se completó con un concierto de piano a cargo de Oscar Lobete, poesía de Sergio García Zamora y un espectáculo poético musical con Juan Carlos Mestre y Cuco Pérez titulado 'Las estrellas para quien las trabaja'. Durante el sábado y el domingo tuvieron lugar las ponencias, mesas redondas y demás actos, destacando las intervenciones del escritor Juan Manuel de Prada, que llenó de nuevo el auditorio y de Rafael Bachiller, presidente de la Comisión Nacional de los Eclipses para los años 2026, 2027 y 2028 que despertó un enorme interés dada la proximidad temporal y la idoneidad de Palencia para el avistamiento de este singular fenómeno.

