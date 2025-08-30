Paredes arranca una exposición itinerante de pintura de paisajes del Canal de Castilla Antonio López, Premio Príncipe de Asturias y Medalla de Oro de las Bellas Artes, que ha dirigido un taller con 55 artistas seleccionados, inaugura la muestra y el congreso 'Agua, arte y vida'

El Norte Palencia Sábado, 30 de agosto 2025, 09:52 Comenta Compartir

El Canal de Castilla ha sido estos días un lienzo vivo con los talleres de pintura del programa 'Agua, Arte y Vida', organizados por la Asociación España Creativa, en colaboración con el Ayuntamiento de Paredes de Nava, la Universidad de Salamanca, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia y el patrocinio de Red Eléctrica.

El gran maestro Antonio López y los renombrados Jorge Abbad y José María Mezquita han guiado a 55 artistas seleccionados de 13 comunidades autónomas y dos países (Argentina y Portugal) en dos talleres: 'Pintura del Natural: modelo desnudo y bodegón' y 'Paisaje del Agua en el Canal de Castilla'.

Las actividades se han desarrollado en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique, la iglesia de San Juan y las calles de Paredes de Nava, donde los artistas, que además se han alojado en la nueva residencia artística de este municipio de la provincia de Palencia, se han dedicado a capturar la esencia del entorno.

El taller ha culminado este viernes con la inauguración de una exposición itinerante que recorrerá Paredes de Nava, Herrera del Pisuerga y Alar del Rey durante el mes de septiembre, con obras a la venta.

La inauguración de la exposición ha dado paso al congreso 'Agua, Arte y Vida. Canal de Castilla', con un programa que combina creación artística y reflexión, con el Canal de Castilla como hilo conductor.

Belén Elisa Díaz, presidenta de España Creativa, ha dirigido un coloquio abierto con Antonio López, Premio Príncipe de Asturias y Medalla de Oro de las Bellas Artes. La música y la poesía ponen el broche final a la jornada, con la actuación del pianista Óscar Lobete, seguido de una breve lectura poética de Sergio García Zamora, y un recital del poeta Juan Carlos Mestre acompañado del acordeonista Cuco Pérez bajo el título 'Las estrellas para quien las trabaja'.

El congreso, que se prolongará hasta el domingo, reúne a artistas, científicos y expertos para dialogar sobre sostenibilidad, transformación social y biodiversidad con el Canal de Castilla como hilo conductor.