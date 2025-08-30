El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Antonio López, aclamado por el público, saluda al inicio del congreso en Paredes de Nava.

Paredes arranca una exposición itinerante de pintura de paisajes del Canal de Castilla

Antonio López, Premio Príncipe de Asturias y Medalla de Oro de las Bellas Artes, que ha dirigido un taller con 55 artistas seleccionados, inaugura la muestra y el congreso 'Agua, arte y vida'

Sábado, 30 de agosto 2025, 09:52

El Canal de Castilla ha sido estos días un lienzo vivo con los talleres de pintura del programa 'Agua, Arte y Vida', organizados por la Asociación España Creativa, en colaboración con el Ayuntamiento de Paredes de Nava, la Universidad de Salamanca, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia y el patrocinio de Red Eléctrica.

El gran maestro Antonio López y los renombrados Jorge Abbad y José María Mezquita han guiado a 55 artistas seleccionados de 13 comunidades autónomas y dos países (Argentina y Portugal) en dos talleres: 'Pintura del Natural: modelo desnudo y bodegón' y 'Paisaje del Agua en el Canal de Castilla'.

Las actividades se han desarrollado en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique, la iglesia de San Juan y las calles de Paredes de Nava, donde los artistas, que además se han alojado en la nueva residencia artística de este municipio de la provincia de Palencia, se han dedicado a capturar la esencia del entorno.

El taller ha culminado este viernes con la inauguración de una exposición itinerante que recorrerá Paredes de Nava, Herrera del Pisuerga y Alar del Rey durante el mes de septiembre, con obras a la venta.

La inauguración de la exposición ha dado paso al congreso 'Agua, Arte y Vida. Canal de Castilla', con un programa que combina creación artística y reflexión, con el Canal de Castilla como hilo conductor.

Belén Elisa Díaz, presidenta de España Creativa, ha dirigido un coloquio abierto con Antonio López, Premio Príncipe de Asturias y Medalla de Oro de las Bellas Artes. La música y la poesía ponen el broche final a la jornada, con la actuación del pianista Óscar Lobete, seguido de una breve lectura poética de Sergio García Zamora, y un recital del poeta Juan Carlos Mestre acompañado del acordeonista Cuco Pérez bajo el título 'Las estrellas para quien las trabaja'.

El congreso, que se prolongará hasta el domingo, reúne a artistas, científicos y expertos para dialogar sobre sostenibilidad, transformación social y biodiversidad con el Canal de Castilla como hilo conductor.

