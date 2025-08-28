El maestro Antonio López llena de inspiración Paredes de Nava

Esta semana, Paredes de Nava respira arte en cada esquina. La localidad acoge desde el lunes a 55 artistas llegados de distintos puntos de España ... y del extranjero para participar en los talleres de pintura dirigidos por el maestro Antonio López junto a Jorge Abbad y José María Mezquita.

Durante cinco días, la iglesia de San Juan a cielo abierto, el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique y los antiguos almacenes del Canal de Castilla se han transformado en estudios donde se mezclan los lienzos, caballetes, olores de óleo y la magia del arte.

El artista manchego no ha dudado en implicarse en el proyecto cultural 'Agua, Arte y Vida. Canal de Castilla' de España Creativa, que busca vincular arte y territorio y que ya recaló el año pasado en Medina de Rioseco. «Lo hago por la pintura y por el placer de estar con pintores, hablar de pintura, ver pintar. Es mi vida y me gusta compartirla», explicaba este miércoles el maestro en Paredes.

Las jornadas arrancan temprano en este rincón de Palencia. Desde por la mañana hasta última hora de la tarde, los artistas seleccionados trabajan en sesiones intensas de ocho horas. El ambiente es de concentración, pero también de aprendizaje colectivo. López y los otros maestros recorren los espacios, observan, hacen correcciones, sugieren cambios de luz o composición. ««Hay artistas extraordinarios, que nos hacen el regalo de estar aquí, y otros con más dificultades. A todos les digo lo mismo: que tengan paciencia», apunta el pintor del membrillo, consciente de la dificultad de dedicarse al arte en estos tiempos.

Para Paredes de Nava, su presencia y la de sus compañeros es todo un acontecimiento. La iglesia de San Juan se ha llenado de caballetes. El Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique, referente cultural de la comarca, vibra con cada pincelada y las conversaciones sobre luz, color y perspectiva. Y las calles o los antiguos almacenes del Canal de Castilla, testigos de otra época, se convierten en lugar de creación y encuentro.

Para los participantes es un lujo contar con maestros de la talla de Antonio López. «Que te seleccionen para hacer este curso ya es un reconocimiento y una oportunidad que hay que aprovechar», reconocía Carlos Yanguas. «Para muchos de nosotros en la facultad es un referente y que opine sobre algo que estás haciendo es muy emocionante», añadía Clara Requejo.

Los alumnos han elegido motivos de lo más variados. Desde unas simples berenjenas que pintan dos de los alumnos, Clara Requejo y Carlos Yanguas, hasta un armario antiguo con traje regional y objetos de plata que ha atrapado la atención de Elvira Reglero. «Aquí cualquier cosa inspira. El armario me gustó por los reflejos de la luz en el cristal. Es una experiencia increíble poder aprender de Antonio López», decía la vallisoletana con una sonrisa.

Marta Ruiz ha viajado desde Mallorca con una mezcla de nervios, entusiasmo y muchas ganas de aprender. Su estilo no tiene nada que ver con lo que está haciendo estos días en Paredes. «Pinto capturas de pantalla, pero aquí me han llamado mucho la atención los colores, las hierbas del jardín. Esto es la magia del taller», sostiene. Eso, y los buenos consejos del maestro. «Estoy intentando absorber al máximo todos los consejos».

Antonio López, que se mueve entre los alumnos con naturalidad, no solo habla de técnica. También reflexiona sobre el papel del arte y la cultura en el mundo actual. «Desde que el hombre es hombre ha necesitado formas de expresión, por placer, por comunicarse, por hacer la vida más amable. El arte mejora al ser humano, es la parte noble de lo que somos», reflexiona. Y, en clave de humor, añade: «Pero tiene que ser bueno. Si no, mejor parar, que ya hay mucha acumulación. Lo que hace falta es gente que trabaje la tierra. Igual los pintores tenemos que volver a trabajar la tierra».

Sus palabras tienen un eco especial en un lugar como Paredes de Nava, que lucha por mantener viva su cultura y atraer nuevas miradas. No es casualidad que el programa 'Agua, Arte y Vida' busque precisamente dinamizar los pueblos del Canal de Castilla, vinculando creatividad y desarrollo. A través de iniciativas como esta -promovida por la Asociación España Creativa en colaboración con el Ayuntamiento de Paredes de Nava y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, con el apoyo de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia y el patrocinio de Red Eléctrica y de la empresa Iberecológica- se intenta demostrar que el medio rural puede ser un espacio de creación y no solo de resistencia demográfica.

El taller de pintura concluirá el viernes con la presentación de una exposición itinerante que recogerá el trabajo realizado durante estos días y que viajará por distintas localidades del Canal de Castilla en Palencia y Burgos. Será una manera de que otros pueblos puedan sentir el eco de lo vivido en Paredes, de arte compartido, capaz de transformar el paisaje y la mirada de quienes lo contemplan.

Congreso

Antonio López será precisamente el encargado de abrir el congreso 'Agua, Arte y Vida' que se celebrará en Paredes durante el fin de semana. El maestro manchego participará en la tarde del viernes en un coloquio abierto que concluirá con la música del pianista de Paredes Óscar Lobete y las poesías de Sergio García Zamora.

El congreso continuará el sábado y domingo con mesas redondas y ponencias en torno a tres grandes ejes: agua, arte y biodiversidad. Entre los ponentes figuran la diseñadora de moda sostenible María de la Fuente, que presentará su colección inspirada en la DANA de Valencia; Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional, que abordará la relevancia de los eclipses que convertirán a España en epicentro mundial entre 2026 y 2028; el escritor Juan Manuel de Prada; Eduardo de Miguel, Director Gerente Fundación Global Nature y el director de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, Juan de la Riva. También se presentarán comunicaciones científicas seleccionadas en convocatoria pública.