El Canal de Castilla servirá como eje entre ciencia, arte y sociedad

Paredes de Nava acogerá entre el 29 y el 31 de agosto próximos el congreso 'Agua, agua y vida', al que están convocados científicos, creadores, ... arquitectos, gestores culturales, responsables públicos y la sociedad civil «para compartir conocimiento, generar alianzas y proyectar iniciativas que conecten patrimonio, sostenibilidad e innovación cultural», recalcaron ayer el alcalde de Paredes, Luis Calderón, y la coordinadora del evento, Belén Díaz.

«El Canal de Castilla está muy diagnosticado, sabemos todas sus posibilidades y el potencial, pero en este congreso el Canal es el hilo conductor, es la excusa para hablar sobre tres ejes vinculados al territorio, vinculados a la sociedad, vinculados al medio rural, que son la sostenibilidad y la solidaridad, la transformación social y territorial y la naturaliza y la biodiversidad», añadió Luis Calderón.

Se trata un proyecto concebido en el siglo XVIII, la obra más importante de la ingeniería civil española, pero que también tiene un claro carácter y visión innovadoras. «El Canal es un símbolo del cambio del territorio y si ese cambio está basado en el sector cultural, en el sector agroalimentario y en el energético y en la repoblación, todo ese enfoque lo vamos a querer transmitir en el desarrollo de este foro y de este encuentro», añadió el regidor.

El congreso va a ser inaugurado por el gran pintor Antonio López, que estará los días previos en Paredes de Nava impartiendo unos talleres con 55 artistas seleccionados entre más de un centenar que se presentaron a una convocatoria pública. Durante cinco días estos artistas producirán más de 100 obras, que posteriormente fomarán parte de una exposición itinerante.

La inauguración del congreso con un coloquio de Antonio López estará acompañada de un concierto del pianista paredeño Óscar Lobete, un recital del Premio Nacional de Poesía Juan Carlos Mestre, y del acordeonista Hugo Pérez.

Por su parte, Belén Díaz, de la Asociación España Creativa, que alberga la Cátedra Unesco en Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible y que tiene como asociada a la Federación de Centros Unesco, insistió en el objetivo fundamental de «dinamizar este bien cultural, pero también transformar el territorio a través del arte, a través de la cultura y llevar a cabo un proyecto que sea como un ejemplo para luchar contra la despoblación». Belén Díaz citó edificios muy significativos en torno al Canal de Castilla, como las harineras, «que son universos magníficos por explorar y que pueden albergar proyectos magníficos en arte, exposiciones de pintura, festivales y música».