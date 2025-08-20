El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presentación del congreso que se celebrará en Paredes de Nava, hoy en la Diputación. El Norte

El Canal de Castilla servirá como eje entre ciencia, arte y sociedad

Paredes acogerá un congreso entre los días 29 y 31 que inaugurará el pintor Antonio López y contará con expertos en economía y sostenibilidad

J. Olano

J. Olano

Palencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:01

Paredes de Nava acogerá entre el 29 y el 31 de agosto próximos el congreso 'Agua, agua y vida', al que están convocados científicos, creadores, ... arquitectos, gestores culturales, responsables públicos y la sociedad civil «para compartir conocimiento, generar alianzas y proyectar iniciativas que conecten patrimonio, sostenibilidad e innovación cultural», recalcaron ayer el alcalde de Paredes, Luis Calderón, y la coordinadora del evento, Belén Díaz.

