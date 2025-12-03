El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Policía Nacional en el recinto ferial de Palencia, en una imagen de archivo. Manuel Brágimo
Palencia

Condenado a 22 meses de cárcel por robar el dinero de la feria a un grupo de menores

El Ministerio Público acusaba al joven, que actuó junto a varios menores ya condenados, de robo con intimidación

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:54

Comenta

El Juzgado de lo Penal de Palencia ha impuesto a un joven una pena de 22 meses de prisión por un delito de robo con ... intimidación en compañía de varios menores que ya han sido condenados por el Juzgado de Menores.

