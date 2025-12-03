Condenado a 22 meses de cárcel por robar el dinero de la feria a un grupo de menores

El Juzgado de lo Penal de Palencia ha impuesto a un joven una pena de 22 meses de prisión por un delito de robo con ... intimidación en compañía de varios menores que ya han sido condenados por el Juzgado de Menores.

Los hechos se remontan a la noche del 2 de junio de 2023, cuando, según el escrito de la Fiscalía de Palencia, el acusado se encontraba en una calle de la capital palentina cerca del recinto ferial en compañía de varios menores de edad. «En connivencia con los menores se acercó a otro grupo de menores de entre 14 y 15 años a los que rodearon y les causaron temor con expresiones como 'sentaos si no queréis problemas y nos vais a dar el dinero de la feria, si no, os pegamos' o 'si llamáis a la Policía, os damos una paliza', consiguiendo con ello quitarles pequeñas cantidades de dinero como 25, 20 ó 12 euros».

Sobre las 22:35 horas, una patrulla de servicio de la Policía Local en el recinto ferial fue requerida por el grupo de menores víctimas del robo y en el recinto ferial se identificó a un grupo de seis jóvenes de entre 14 y 19 años como presuntos autores del hecho. Se hizo requisa del dinero, que fue entregado en la Comisaría Provincial junto con el parte de actuación. Se contactó con los padres de las víctimas, a los que se informó de sus derechos.