El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Sede judicial del antiguo Banco de España, que alberga el Juzgado de lo Penal. Manuel Brágimo

Palencia

Le piden 22 meses de cárcel por robar el dinero de la feria a un grupo de menores

El Ministerio Público acusa al joven, que actuó junto a varios menores ya condenados, de robo con intimidación

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:02

El Juzgado de lo Penal de Palencia celebra el próximo día 25 la vista preliminar contra un joven para quien el Ministerio Público solicita una ... pena de 22 meses de prisión por un presunto delito de robo con intimidación en compañía de varios menores que ya han sido condenados por el Juzgado de Menores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  2. 2

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  3. 3

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  4. 4

    Paralizado el plazo para presentar los escritos de acusación en el caso Esther López
  5. 5

    El secreto de la columna falsa de la Plaza Mayor de Valladolid
  6. 6 Herida una mujer de 55 años tras ser atropellada por un coche en Covaresa
  7. 7

    Vecinos de La Farola barren la grava de una calle tras las quejas al Ayuntamiento
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9 Cuatro activistas que intentaron interrumpir la contrarreloj llevan a los juzgados la actuación policial
  10. 10 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Le piden 22 meses de cárcel por robar el dinero de la feria a un grupo de menores

Le piden 22 meses de cárcel por robar el dinero de la feria a un grupo de menores