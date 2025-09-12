Cisneros rinde homenaje a la bandera nacional
El comandante militar de Valladolid y Palencia, Francisco Javier Calero, preside el acto celebrado en el Corro de San Facundo
Palencia
Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:06
El Corro de San Facundo de Cisneros fue escenario este viernes del 'Acto de homenaje a la Bandera y a los que dieron su vida por España', organizado por el Ayuntamiento de la localidad y la Jefatura de la Cuarta Subinspección General del Ejército y Comandancia Militar de Valladolid y Palencia.
El acto estuvo presidido por el comandante militar de Valladolid y Palencia, el general de Brigada de Caballería Francisco Javier Calero Perea, que estuvo acompañado por la alcaldesa de Cisneros, Rosa María Aldea.
El acto castrense consistió en honores a la autoridad que presidió el acto, revista a la fuerza, izado de la bandera nacional, homenaje a los que dieron su vida por España y desfile militar.
Formaron una sección de honores mixta y una escuadra de gastadores pertenecientes a la 4ª Subinspección General de Ejercito y a la Unidad de Servicios de la Base El Empecinado. En el homenaje a los que dieron su vida por España participaron los guiones de la Jefatura de la SUIGE 4, Academia de Caballería, PCMAYMA y Unidad de Servicios de la Base El Empecinado.
La bandera se incorporó a la formación portada por un piquete de izado al mando de un cabo primero y compuesto por personal perteneciente a la 4ª Subinspección General del Ejército y por vecinos de Cisneros como muestra de respeto al símbolo de la patria y de unión entre la ciudadanía y sus Fuerzas Armadas.
«Cuando dedicamos nuestro tiempo a aquellos que han dado su vida por España, nos lo estamos dando a todos y cada uno de nosotros», destacó el comandante militar de Valladolid y Palencia en su intervención. «Quería que los vecinos del pueblo pudieran contemplar un día un acto de estas características y que mejor que con un símbolo que nos une a todos los españoles, que es nuestra bandera española», señaló por su parte la alcaldesa de Cisneros.
